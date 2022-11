Uomini e donne anticipazioni: Lavinia, battibecchi con…

A Uomini e Donne continuano a tenere banco le dinamiche del trono classico, che si avvia alla naturale conclusione di questa prima parte di stagione. Come abbiamo visto nelle ultime puntate del dating show, il tira e molla tra Lavinia Mauro e Alessio Campoli non accenna a trovare una conclusione e, anche negli appuntamenti futuri, i due daranno vita a diversi battibecchi a centro studio che rischieranno di minare il prosieguo di questa conoscenza.

La tronista romana inoltre litigherà a sorpresa anche con Alessio Corvino, il quale verrà accusato dalla donna di andare troppo spesso in discoteca. Dal suo canto, il corteggiatore dichiarerà di non essere disposto a cambiare le sue abitudini per nessuna, nemmeno per Lavinia.

Uomini e donne: news su Federico e Alice

Novità anche per quanto riguarda il percorso nel programma di Federico Nicotera, il quale trascorrerà una piacevole giornata in esterna in compagnia di Alice, con la quale però non scatterà alcun bacio.

In studio non mancheranno in ogni caso le polemiche, con Carola in particolare che tenterà di intervenire venendo bruscamente interrotta da Alice (con quest’ultima che non ne vorrà sapere di lasciare spazio alla rivale in amore). Tutto questo e altro ancora nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45.