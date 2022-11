Uomini e donne anticipazioni: Lavinia tra Alessio… e Alessio!

Negli ultimi appuntamenti quotidiani di Uomini e Donne, Lavinia Mauro ha approfondito sempre di più la conoscenza con i due Alessio, a discapito soprattutto del corteggiatore Francesco, sempre più avulso dalle dinamiche sentimentali della tronista originaria di Roma.

Nelle prossime puntate questo trend non si invertirà di certo: la Mauro infatti trascorrerà un’interna giornata in esterna in compagnia di Alessio Corvino, il quale però clamorosamente deciderà di non lasciarsi andare a nessun contatto fisico con la donna.

Trono over Uomini e donne: news su Gemma Galgani

Sentitosi trascurato, Alessio Campoli reclamerà dalla sua postazione nel parterre azzurro più attenzioni: una richiesta che Lavinia si sentirà di esaudire subito, visto che l’uomo verrà immediatamente invitato a ballare dalla giovane.

Riguardo al trono over, continueranno le fugaci avventure sentimentali di Gemma Galgani, che in questa ventisettesima edizione del dating show condotto da Maria De Filippi ha finora faticato a costruire un legame amoroso duraturo. Riuscirà la dama piemontese a creare qualcosa di importante nei prossimi mesi oppure il suo percorso continuerà su questa scia? Per scoprirlo, l’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.