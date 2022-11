Nelle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo assistito alla turbolenta conclusione della frequentazione tra Gemma Galgani e Roberto, verso il quale si è scagliato l’intero studio (che ha accusato il corteggiatore di non essere affatto interessato a frequentare la dama piemontese). Prossimamente, però, le luci dei riflettori si sposteranno su Riccardo Guarnieri, il quale, in seguito all’addio al programma di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, manifesterà in trasmissione un certo malcontento.

Il cavaliere tarantino infatti, intenzionato a dimostrare di non provare più alcun sentimento per la Platano, deciderà di uscire in esterna con Gloria, insieme alla quale andrà a cenare in un lussuoso ristorante.

Spoiler Uomini e donne, trono classico: Federico Nicotera vuole conoscere nuove corteggiatrici

Le dinamiche del dating show condotto da Maria De Filippi non si fermeranno qui, visto che anche il trono classico regalerà diversi spunti di discussione a centro studio. Federico Nicotera, non soddisfatto delle pretendenti presenti nel parterre, chiederà alla redazione di far scendere nuove corteggiatrici da poter conoscere.

In particolare, il tronista apparirà molto interessato alla new entry Lucrezia, che, neanche a dirlo, scatenerà la gelosia di Carola, la quale a fine registrazione verrà invitata da Federico a ballare. Per scoprire ulteriori dettagli l’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.