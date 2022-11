Uomini e donne anticipazioni: torna Biagio Di Maro!

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, ancora una volta Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno monopolizzato l’attenzione: i due nei prossimi appuntamento del talk show di Canale 5 abbandoneranno insieme la trasmissione per coronare il loro sogno d’amore.

Svoltata decisamente pagina, a breve il programma condotto da Maria De Filippi registrerà l’attesissimo ritorno negli studi Titanus di Roma di Biagio Di Maro, il simpaticissimo cavaliere aversano che sovente nelle scorse settimane era stato nominato sia dalle donne del parterre che dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Spoiler Uomini e donne: Biagio chiede il numero a Silvia

Attenzione dunque a come si muoverà il Di Maro, che nelle passate edizioni era stato accusato senza mezzi termini di essere un buontempone non interessato a cercare davvero un amore nel programma. Le cose saranno cambiate?

Quel che è certo è che, appena tornato, Biagio chiederà immediatamente il numero a Silvia, la quale accetterà volentieri! Sarà davvero la volta buona per il pretendente originario della provincia di Caserta? Per scoprirlo, appuntamento con le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.