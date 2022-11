Uomini e donne: Lavinia Mauro e Alessio Corvino, un’esterna bellissima | Anticipazioni

A Uomini e Donne stiamo assistendo nelle ultime puntate alla “lotta a tre” creatasi nel trono di Lavinia. A contendersi la bella tronista italo-spagnola sono rimasti infatti Alessio Corvino, Alessio Campoli e Francesco Griffo.

Se quest’ultimo apparirà sempre più defilato nel percorso della Mauro, i due Alessio si disputeranno fino alla fine il cuore di Lavinia. In tal senso, attenzione in particolare alla piega che prenderà questo trono a seguito dell’intensa e commovente esterna che Lavinia trascorrerà insieme ad Alessio Corvino, il quale dedicherà alla donna delle parole ricche di sentimento che colpiranno nel cuore la Mauro, la quale dirà di avere adesso le idee più chiare riguardo alla futura scelta.

Uomini e donne, anticipazioni trono classico: Alessio Campoli lasciato “in panchina”

Chi rimarrà a casa sarà invece Alessio Campoli, che per questa settimana sarà lasciato in “panchina” dalla tronista: quest’ultima non se la sentirà infatti di vedere nessun uomo dopo le emozioni provate grazie al Corvino.

Per scoprire ulteriori dettagli su questa interessante storyline non resta che attendere le puntate future di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5.