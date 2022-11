Uomini e donne: Riccardo dopo l’uscita di Ida, le anticipazioni

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì abbiamo lasciato Riccardo Guarnieri furioso nei confronti di Alessandro Vicinanza, il nuovo compagno di Ida Platano reo di averlo provocato in più di un’occasione sia a centro studio che dietro le quinte.

Prossimamente, nel dating show più famoso della televisione italiana, il cavaliere tarantino apparirà molto sofferente a seguito dell’addio alla trasmissione di Ida, uscita con l’intento di crearsi una vita lontana dalle telecamere insieme ad Alessandro.

Uomini e donne: news su Riccardo Guarnieri

Il Guarnieri, benché a suo dire avesse già messo nel cassetto da parecchio la relazione con la dama bresciana, non sembrerà molto a suo agio senza la ex fidanzata nel parterre femminile: un disagio che verrà carpito in primis da Maria De Filippi, la quale gli domanderà se si sia pentito di aver lasciato andare via la Platano senza aver mosso un dito.

Riccardo dal suo canto negherà di provare ancora sentimenti per Ida e, addirittura, ringrazierà Roberta Di Padua per avergli fatto aprire gli occhi sulla ex compagna, chiedendole altresì di uscire insieme a cena (e dunque mettendo almeno momentaneamente nel cassetto la frequentazione con Gloria Nicoletti). Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.