Verissimo, anticipazioni e ospiti 19 e 20 novembre 2022

Un nuovo weekend è in arrivo e, con esso, su Canale 5 ci sarà anche l’attesissimo doppio appuntamento con Verissimo, che domenica scorsa ha registrato davvero ottimi ascolti con lo speciale dedicato a Tiziano Ferro. Vediamo invece chi animerà questo fine settimana nel talk show condotto da Silvia Toffanin, ce lo dice un comunicato di Mediaset.

Verissimo, anticipazioni di sabato 19 novembre

La sua storia ha commosso l’opinione pubblica, in seguito allo sfregio al volto con l’acido compiuto dal suo ex fidanzato: Gessica Notaro, negli anni è diventata un personaggio tv molto amato e sabato a Verissimo presenterà per la prima volta il futuro sposo Filippo Bologni.

Ospiti di Silvia Toffanin saranno, inoltre: l’attrice Simona Marchini, l’influencer Soleil Sorge e la ballerina e conduttrice tv Lorella Boccia.

Infine, si parlerà del caso scoppiato nel mondo della ginnastica ritmica femminile. In studio le ex farfalle azzurre Nina Corradini e Anna Basta, che hanno avuto la forza di raccontare la loro verità relativamente ai presunti abusi subiti quando si allenavano nella famosa Accademia di Desio.

Verissimo, anticipazioni di domenica 20 novembre

Nel 2014, suor Cristina è diventata famosissima in Italia e nel mondo dopo aver vinto il programma canoro “The Voice”: in esclusiva , a “Verissimo”, racconterà la sua nuova vita.

E ancora, ospiti del talk show di Canale 5: Lorella Cuccarini coach di canto ad “Amici”, Orietta Berti ed Elisabetta Gregoraci.

Inoltre, una grande sorpresa vedrà protagonisti Tiziano Ferro, Gerry Scotti e la stessa Silvia Toffanin. Infine, a Verissimo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, presto sposi.