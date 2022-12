Amici, quando la pausa natalizia? Anticipazioni 11 dicembre 2022

Sta per andare in onda un nuovo appuntamento con Amici, che ci farà compagnia nel giorno di festa fino a domenica prossima (18 dicembre) e con il daytime fino a mercoledì 21 dicembre; poi la trasmissione andrà in pausa natalizia e tornerà con nuove puntate a partire da gennaio 2023. Intanto oggi pomeriggio vedremo un nuovo appuntamento con cantanti e ballerini, dunque andiamo a scoprire insieme cosa succederà.

Si partirà come di consuetudine dalla classifica di canto, giudicata da Emma Marrone e da alcuni esponenti delle emittenti radiofoniche. Vedremo anche una gara di danza, valutata da una commissione composta dal ballerino Kledi, dalla ex professoressa Veronica Peparini e dal coreografo Garrison.

A proposito di ballo, nel corso della puntata ci sarà un’eliminazione: stiamo parlando della ballerina Ludovica, la quale sarà congedata dal suo professore di riferimento, ovvero Emmanuel Lo.

Ospite di puntata Achille Lauro, che presenterà al pubblico il suo prossimo inedito. Questo e molto altro è ciò che vedremo oggi pomeriggio a partire dalle 14.00, con la conduzione di Maria De Filippi.