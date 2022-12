Amici, anticipazioni di domenica 4 dicembre 2022

Oggi (domenica 4 dicembre) su Canale 5, va in onda un nuovo appuntamento con Amici. Il talent, giunto oramai alla dodicesima puntata della domenica, è quasi al termine di questa prima parte di annata; infatti cantanti e ballerini tra qualche settimana andranno in vacanza, per poi tornare nel mese di gennaio 2023. Andiamo però insieme a scoprire cosa vedremo oggi.

Si partirà come di consueto con la classifica di gradimento di canto stilata da un artista, in questo caso da un trio, ovvero Il Volo. Per la danza invece vedremo la classifica giudicata da Anbeta Toromani. Ci sarà poi una sfida immediata, che vedrà protagonisti Tommy e Piccolo G, i quali risulteranno essere vincitori.

Anche sul versante del ballo ci sarà una sfida: al centro dell’attenzione il ballerino Samu che, giudicato dall’esperta Francesca Bernabini, vincerà.

Vedremo anche una sorta di sfida interna: i ragazzi di ballo e di canto dovranno mettersi alla prova per stabilire chi si esibirà nel corso del concerto di Capodanno. Questo e molto altro, dunque, è ciò che vedremo oggi, sempre a partire dalle 14.00, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset, e sempre con la conduzione di Maria De Filippi.