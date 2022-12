Beautiful: Deacon ha dei dubbi, Sheila è la migliore alleata possibile? | Trama 21 dicembre 2022

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 21 dicembre 2022

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), che ritiene sia stata una fortuna per Hope (Annika Noelle) che Ridge (Thorsten Kaye) sia subentrato come figura paterna al posto di Deacon (Sean Kanan), pensa che sia necessario tenere i bambini al sicuro da influenze negative come Sheila (Kimberlin Brown) e lo stesso Deacon. Finn (Tanner Novlan) tuttavia, silenziosamente, sembra ancora essere in conflitto riguardo alla madre biologica. Sheila si rende conto che Deacon è senza un soldo ed insiste con la sua alleanza: l’uomo è ancora dubbioso sul fatto che stringere un patto con il “diavolo Carter” possa essere la decisione migliore per riavvicinarsi a Hope.