Beautiful: Katie Logan, calma piatta | Anticipazioni 3 dicembre 2022

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 3 dicembre 2022

Katie si confida con Eric sulla sua situazione con Bill, ancora sostanzialmente indefinita. Will è in collegio, mentre lei non riesce ancora a superare quanto l’ex marito ha combinato nel caso sulla morte di Vinny Walker né, soprattutto, i sentimenti che l’editore prova per Brooke e che continuano a farla sentire una seconda scelta.

Katie esorta Eric a confidarsi con lei e, in effetti, lo stilista sembra pronto a dirle tutto sull’accordo fatto con Quinn e Carter. Dopo che Justin ha rivelato loro di aver sorpreso Carter e Quinn insieme, Ridge e Brooke affrontano i due a casa dell’avvocato.