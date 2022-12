Beautiful: Carter e Katie vicini, ma qualcuno si oppone. Ecco chi… | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, Carter Walton sembra aver archiviato piuttosto in fretta la relazione con Quinn Forrester e, con lui, gli autori. Dopo la decisione di Rena Sofer di non rinnovare il contratto con la soap opera (non senza qualche polemica), gli sceneggiatori hanno di fatto eliminato l’ombra della Fuller, liquidando la sua improvvisa partenza con poche parole disseminate nei dialoghi di chi è rimasto.

Da un giorno all’altro, insomma, Quinn è partita, abbandonando la sua linea di gioielli per la Forrester Creations e, soprattutto, la nuova vita appena iniziata con Carter, a quanto pare per la differenza d’età che le avrebbe impedito di dare all’uomo una famiglia. Peccato che i due, in passato, parlando della questione, avevano entrambi sostenuto che era una cosa di cui avrebbero potuto fare a meno. Inoltre nessuno si è scomposto più di tanto per la fine della sezione gioielli, sebbene le ingenti perdite possibili avessero spinto i Forrester a mantenere la Fuller in azienda anche nel buio momento della sua crisi coniugale con Eric.

Beautiful, anticipazioni puntate americane: Katie e Carter si riavvicinano

Fatto sta che Carter ha subito trovare una spalla su cui piangere in Katie Logan, riprendendo un avvicinamento che gli autori avevano già iniziato a seminare un anno prima (come avremo modo di vedere in Italia tra non molto tempo). Insomma, non c’è stato bisogno di aspettare più di tanto prima di arrivare a dei baci e all’inizio di una frequentazione….

Tuttavia, senza una storyline che accompagni questa potenziale nuova coppia, i due rischiano di essere il nuovo caso di personaggi strappati dal “parcheggio narrativo” e messi insieme a caso sulla base di una paio di conversazioni piene di complimenti reciproci. Decisamente troppo poco per ambire a essere i nuovi beniamini del pubblico. Le cose potrebbero presto cambiare?

Trame Beautiful americane: Bill Spencer contro Carter e Katie?

Forse, perché Katie e Carter avrebbero trovato un oppositore in Bill Spencer. L’editore infatti, nei più recenti episodi andati in onda negli USA, è stato protagonista di un acceso confronto con Carter, dopo che l’avvocato si è ritrovato a sentire il magnate che nel giro di pochi minuti esternava le stesse dichiarazioni d’amore a Brooke e a Katie.

Come vi avevamo già riportato, dopo essere stato “rimbalzato” da Katie, Bill è tornato alla carica con Brooke, definendola il suo vero amore e la donna con cui vorrebbe stare. A seguito dell’ennesimo rifiuto da parte della Logan senior, Bill si è immediatamente trovato faccia a faccia con Katie, la quale ha facilmente intuito che l’ex marito si fosse nuovamente fatto sotto con la sorella.

Bill, tuttavia, ha negato per poi riservarle le medesime parole spese per Brooke pochi minuti prima. Decisamente troppo per Carter, che è stato testimone di entrambe le conversazioni e che ha subito affrontato Bill, sottolineando le bugie con cui cerca di ingannare Katie. Per Carter quest’ultima “merita di meglio” ed è stato facile per Bill intuire che l’avvocato intendesse proprio se stesso…

Bill ha subito manifestato la propria avversione nei confronti delle possibili ambizioni sentimentali di Carter nei confronti dell’ex, avvertendolo che, sebbene non sia sposato con la Logan, Katie resta sempre la “sua Katie”. Triangolo all’orizzonte, quindi?