Beautiful, anticipazioni dal 2 al 7 gennaio 2023

Prima settimana del 2023 per Beautiful, ma attenzione perché il giorno della Befana la soap salterà (mentre sabato 7 gennaio ci sarà una puntata leggermente più lunga). Vediamo in dettaglio le trame:

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 2 a sabato 7 gennaio 2023

Carter annuncia a Eric e a Ridge di aver definitivamente chiuso con Quinn. Zende e Paris cominciano a fare sul serio e Thomas sembra esserne geloso. Brooke insiste con Donna affinché confessi il suo amore a Eric. Lei non vuole farlo, ma mentre ripete con forza di amare Eric, lui è alle sue spalle e sente tutto.

Katie e Carter cominciano a comprendersi e scoprono di avere dei punti in comune: tradimenti, un amore impossibile, il desiderio di essere amati senza riserve e per questo Katie gli confida che mai più tornerà con Bill.

Beautiful, trame italiane: per Eric c’è ancora speranza?

Hope e Finn vanno a mangiare qualcosa insieme, ma al bar vedono Deacon e Sheila baciarsi e questo perché Sheila ha fagocitato ancora una volta Deacon, che avrebbe voluto lasciare in pace la figlia. Finn e Hope sono esterrefatti.

Liam e Steffy passano la giornata con la figlia sperando che Hope e Finn, a pranzo fuori per parlare, abbiano capito che Deacon e Sheila devono stare lontano dalle loro vite.

Brooke suggerisce ad Eric di ascoltare Donna. La sorella infatti è ancora innamorata di lui ed Eric ne è lusingato e non ha dimenticato i tempi in cui erano sposati. Al ristorante, il piano di Sheila è in atto e lei e Deacon rivelano a Hope e Finn di essere innamorati. Deacon e Sheila cercano di far credere a Hope e a Finn che la loro storia d’amore sia vera, ma il risultato non sembra quello sperato.

Quinn confessa a Shauna di amare ancora Carter, ma che la storia con lui è davvero finita. Donna dichiara il suo amore a Eric e ne nasce una breve intimità che fa capire a Eric che la sua disfunzione sessuale non è irrecuperabile.