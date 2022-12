Beautiful: Quinn rompe con Carter su richiesta di Eric! | Anticipazioni puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, l’accordo a tre che caratterizza il matrimonio di Eric e Quinn Forrester subirà una battuta d’arresto: lo sconcerto generale che ha fatto seguito allo svelamento sulla particolare situazione “aperta” della coppia con Carter Walton spingerà Eric ad una rivalutazione delle decisioni prese di recente.

Lo stilista, in particolare, si pentirà di aver incaricato l’aitante avvocato di fargli da “surrogato a letto” con la propria signora e, così, certo di poter rettificare la situazione, chiederà a Quinn di rompere con Carter. La Fuller accetterà, decidendo di dare priorità all’unione con il marito, sebbene questo significherà dover rinunciare ai forti sentimenti che si sono instaurati con l’amante. Eric e Quinn, dunque, saranno ancora del parere che il loro matrimonio possa essere salvato, superando definitivamente la crisi che lo ha investito.

Facile a dirsi, un po’ meno facile a farsi: Quinn infatti, quando si presenterà da Carter per comunicargli la propria decisione, riceverà dall’avvocato una controproposta inaspettata! Carter le proporrà di scappare insieme, creandosi una nuova vita lontano. Certo, la mossa costerebbe entrambi il sacrificio di allontanarsi da persone che amano e dalle loro carriere alla Forrester Creations, ma permetterebbe loro anche di poter vivere liberamente il proprio sentimento.

Quinn tuttavia, sebbene combattuta, sarà decisa a non voltare le spalle ad Eric e chiuderà definitivamente (almeno per ora…) la storia con Carter!

Come se la cocente delusione non fosse abbastanza, a quel punto l’avvocato riceverà la visita di una combattiva Katie Logan. Quest’ultima, reduce da un incontro difficile con Bill Spencer, inveirà contro Carter per quanto fatto ad Eric. Ma, per la prima volta, Katie si ritroverà a comprendere il punto di vista di Carter sull’intera vicenda, vedendo con i propri occhi quanto l’avvocato abbia il cuore spezzato.

Insomma, agli occhi di Katie, Carter diventerà la nuova vittima di Quinn a cui, assieme alle sue sorelle, addosserà la responsabilità dell’intera situazione. E, sebbene si conoscano da anni, Carter e Katie inizieranno a guardarsi con occhi diversi; in particolare nella Logan, inizierà a farsi strada una tenera simpatia per Carter ….