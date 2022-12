Beautiful: Thomas perderà tutto! Brooke perdonerà Ridge? | Anticipazioni americane

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Thomas Forrester dovrà pagare il prezzo delle sue ultime colpe e perderà tutto. Come già vi abbiamo riportato, la verità sul suo ultimo inganno è stata rivelata da sua sorella Steffy Forrester che, a malincuore, si è vista costretta a fermare le nozze tra i genitori Ridge e Taylor. Un giorno che la psichiatra e i suoi figli sognavano da anni, ma che ha preso forma solo a causa dell’inganno ordito da Thomas nei confronti della matrigna Brooke.

Ridge, così, ha scoperto che la moglie non aveva segnalato il figlio ai servizi sociali, ma che era stato lo stesso Thomas ad averlo fatto, modificando digitalmente la propria voce in modo che risuonasse come quella della Logan.

Beautiful, trame americane: Ridge non perdonerà Taylor

La verità su quanto fatto da Thomas ha permesso indirettamente di svelare un’altra bugia, stavolta quella di papà Ridge che, inseguita Taylor tra le montagne di Aspen, le aveva giurato di volere un futuro con lei non a causa di un problema con Brooke. Una verità che i telespettatori già conoscevano, ma che ora è diventata innegabile anche per Taylor stessa.

Rigettare al genitore la sua menzogna è stata la difesa che Thomas ha provato ad usare, ma le sue bugie hanno di fatto oscurato quelle del padre, così come il fatto che Taylor, nonostante avesse scoperto tutto qualche minuto prima della cerimonia, sarebbe comunque andata fino in fondo (magari per informare Ridge del fattaccio solo successivamente, una volta dichiarati marito e moglie). Un gesto che Ridge non le ha perdonato.

News americane Beautiful: Brooke non accoglie Ridge (almeno per ora)

Lo stilista, chiedendosi che fine abbia fatto la Taylor che non gli avrebbe mai mentito, è tornato a presentarsi da Brooke, pronto a fare ammenda. La Logan, che aveva passato la giornata (e le ultime settimane) chiedendosi in lacrime il vero motivo delle azioni di Ridge e supplicando che tornasse da lei, non è stata pronta però ad accoglierlo seduta stante.

Ferita nella dignità dal fatto che il marito non le abbia dato il beneficio del dubbio raccontandole subito la pietra dello scandalo e permettendole di scagionarsi, Brooke ha invitato Ridge a fare un profondo esame su se stesso per capire quale donna voglia al proprio fianco. Solo quando sarà pronto ad amare esclusivamente lei, potrà tornare a casa.

Beautiful, spoiler USA: Brooke e Taylor “quasi alleate”?

Non è mancato neanche un confronto tra Brooke e Taylor, con la Logan infuriata e delusa dal fatto che la rivale fosse pronta a tacere, se non fosse stato per l’intervento di Steffy. Per Brooke è ora di rendersi conto che Thomas necessita di un sostegno psichiatrico differente da quello che la madre potrebbe mai fornirgli. Tra le due, tuttavia, c’è stato anche il momento di un sincero e reciproco dispiacere per le sofferenze dovute ad un uomo che, nell’ultimo anno, ha ripreso le antiche abitudini di andare e venire tra loro…

Sicuramente non diventeranno amiche, ma le anticipazioni americane segnalano che Taylor e Brooke troveranno un terreno comune. Avrà a che fare con la punizione per Thomas? Sì perché tutti sembrano decisi, stavolta, a non fargliela passare liscia. Certo, tutti i suoi accusatori in passato hanno taciuto segreti, mentito su paternità o inseguito persone impegnate fino al limite dell’ossessione, eppure solo Thomas si è guadagnato l’appellativo di “malato”.

Beautiful: confronto-scontro tra Thomas e Brooke

Entrando nei dettagli, Thomas perderà Douglas, che Eric ha riportato a casa di Liam e Hope: il bambino, che nei mesi aveva manifestato felicità nell’abitare di nuovo col padre e che aveva finito per riservare a Liam un atteggiamento distaccato, ora ha affermato che sentiva la mancanza della vita allo chalet. Thomas, inoltre, perderà anche il lavoro alla Forrester Creations: va precisato che è proprietario di un 5% della casa di moda, e sebbene sia una piccola fetta, andrebbe ricordato. Ma da anni gli sceneggiatori ci presentano l’azienda come nelle mani esclusive di Eric, che in realtà ne possiede il 37,5%. I dialoghi, anche stavolta, continueranno ad ignorare la questione?

Fatto sta che Thomas continuerà a non mostrarsi pentito e non arretrerà nel confronto che lo attende con Brooke: il ragazzo infatti, oltre a ritenere che anche Ridge abbia mentito in questa vicenda, è convinto di aver reagito ad un attacco della matrigna, la quale aveva dichiarato di voler ricorrere ai servizi sociali. Da subito la Logan era stata ostile al tentativo di Thomas di riprendersi un ruolo centrale nella vita di Douglas e, secondo lo stilista, lui ha solo anticipato i tempi visto che Brooke avrebbe presto fatto la sua mossa.

Beautiful, Matthew Atkinson: “Hope probabilmente non si fiderà più di Thomas”

Ecco cosa ne pensa l’interprete di Thomas, Matthew Atkinson:

La situazione è diventata insostenibile quando Brooke ha minacciato di rivolgersi ai servizi sociali. Ha passato gli ultimi sei mesi ad insistere quanto non fosse cambiato ed ogni persona ha il suo limite oltre il quale arriva ad esplodere. Thomas è consapevole di aver fatto una cosa sbagliata, specie nell’aver coinvolto Douglas, ma ritiene di aver agito per uno scopo giusto, ovvero riunire la sua famiglia. Ora dovrà pagarne il prezzo e ne è consapevole. Non sarà colto del tutto alla sprovvista di quanto perderà, ma è anche stanco di essere considerato l’unico che sbaglia.

Per quanto riguarda le sue aspirazioni amorose su Hope, Atkinson spiega che quanto Thomas prova per lei è un amore sano e non più ossessivo: “Ma probabilmente ora non si fiderà più di lui ed è comprensibile voglia tenere lontano Douglas“.

Quale destino amoroso potrà mai aspettare Thomas ora? Continuerà a guardare Hope? Arriverà il momento del nuovo interesse amoroso promesso dagli sceneggiatori (ma mai apparso sulla scena finora)? L’attore, intanto, ha manifestato il suo parere, confermando quanto espresso in passato: “Ci vorrebbe una persona audace e decisa per Thomas, come era Sally Spectra“.

Ma sappiamo che il personaggio di Sally è ormai passato alla soap Febbre D’Amore, per cui la cosa è fuori questione. Paris? “L’anno scorso lo aveva rifiutato e recentemente ha più volte decantato quanto Thomas sia sexy, evidentemente all’epoca non la pensava così“, ha scherzato Atkinson su alcune recenti scene che hanno visto la Buckingham decantare le caratteristiche attraenti di Thomas (e che, come vedremo a breve in Italia, in passato non sembravano averla affascinata così tanto).