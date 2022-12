Beautiful: Deacon sorprende tutti! | Anticipazioni 15 dicembre 2022

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 15 dicembre 2022

Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang) e Liam (Scott Clifton) sono colti alla sprovvista dall’arrivo di Deacon Sharpe (Sean Kanan) nella proprietà della Logan. L’uomo, condannato per il tentato omicidio di Quinn Forrester, è stato messo in libertà vigilata a causa del sovraffollamento delle carceri; Hope (Annika Noelle) era al corrente del suo arrivo, anzi, l’ha invitato lei. Intanto Zende (Delon De Metz), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Thomas (Matthew Atkinson) coprono di complimenti Paris (Diamond White), che sembra in grado di fare tutto.