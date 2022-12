Beautiful: Eric Forrester, il “tocco” di Donna Logan lo guarisce! | Anticipazioni italiane

Nelle puntate italiane di Beautiful, la disfunzione erettile di Eric Forrester ha le ore contate. Lo stilista, infatti, già nei primissimi episodi del 2023 andrà incontro ad una “miracolosa” guarigione! A rinvigorire il suo corpo, tuttavia, non saranno i farmaci, bensì Donna Logan!

Quest’ultima, come noto da anni, non ha mai dimenticato l’ex marito, sebbene sia passato molto tempo dal loro divorzio (accadde quando lo stilista tornò tra le braccia di Stephanie Forrester: ne nacque una causa di separazione che portò Donna ad ottenere metà delle quote della Forrester Creations in mano ad Eric, che vennero poi acquistate da Bill Spencer).

Beautiful, trame italiane: tra Eric e Donna un momento di intimità

Sebbene, dunque, la fine della loro unione non fu tra le più civili, Donna conserva verso quegli anni un nostalgico sentimento che il tempo non è mai riuscito a cancellare. La mezzana delle sorelle Logan condividerà questo suo amore mai sopito con Brooke e Katie che, decise a cacciare Quinn Forrester dalla vita di Eric, la spingeranno a dichiararsi. Donna, tuttavia, sarà reticente, dichiarando di non essere una sfascia-matrimoni (anche se, con Eric, la relazione iniziò proprio mentre l’uomo era ancora sposato con Stephanie).

Anche se Donna non si farà avanti, tra lei ed Eric si creerà un momento di intimità a causa di quello che è sempre stato lo strumento preferito nella sfera fisica del loro rapporto: il miele! Una vera e propria fissa ai limiti del feticismo, che si farà sentire anche in quest’occasione. Apprenderemo, infatti, che Donna gira sempre con una confezione di miele a forma di orsetto che conserva nel cassetto della sua scrivania, ma anche all’interno della sua borsetta. Rinvangando i bei vecchi tempi, Eric finirà per leccare del miele dalla punta delle dita di Donna.

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: Eric e Quinn, non va come previsto!

Si tratterà di un gesto particolarmente intimo, che risveglierà in lui sensazioni da tempo dimenticate! Ovviamente l’uomo ne sarà entusiasta, ma ferirà i sentimenti di Donna quando… correrà a casa per sfruttare il momento con Quinn!

In realtà le cose non andranno esattamente come previsto e ciò rafforzerà l’idea che il problema possa non essere il fisico di Eric quanto, invece, il suo subconscio che, negandogli l’eccitazione in compagnia di Quinn, suggerirebbe che, in realtà, lui non è mai riuscito a perdonarla. Questa, almeno, sarà la diagnosi di Brooke e Katie quando verranno a conoscenza del “fattaccio”, che le renderà ancora più decise a spingere la sorella verso Eric.

Sta di fatto che le Logan forse sottovaluteranno il pericolo che Donna potrebbe correre qualora Quinn venisse a sapere tutto (cosa che, neanche a dirlo, accadrà molto presto)!