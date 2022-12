Downton Abbey, il film. Stasera su Canale 5, cast e trama

Siete pronti a tornare a Downton Abbey? Stasera – martedì 13 dicembre – in prima serata su Canale 5 va in onda il meraviglioso lungometraggio tratto dall’omonima serie tv inglese di Julian Fellowes che per sei stagioni ha stregato il pubblico di tutto il mondo. Si riaprono dunque le lussuose porte dell’elegante Castello di Highclere di proprietà dell’aristocratica famiglia Crawley, pronta ad accogliere due ospiti d’onore: il re e la regina d’Inghilterra.

Se la serie ha raccontato le vicende dei conti di Grantham in un periodo che va dal 1912 al 1925, la storia del film è ambientata due anni dopo il finale della sesta e ultima stagione, precisamente nel 1927, e si concentra sull’arrivo di Re Giorgio V e sua moglie la Regina Mary d’Inghilterra presso la splendida dimora edoardiana dei Crawley immersa nella suggestiva campagna dello Yorkshire.

La tensione è alle stelle: l’arrivo dei coniugi reali crea scompiglio soprattutto fra la servitù, con la signora Hughes, il signor Bates, il signor Molesley che cercano di tenere a bada i domestici reali, ansiosi di prendere il controllo della cucina e dell’organizzazione. Cosa che, se conosciamo un po’ la sceneggiatura brillante a cui Fellowes ci ha abituati, non sarà tanto facile.

Con uno splendido spettacolo e una sontuosa cena da organizzare, Lady Mary (ora al completo comando della tenuta insieme al cognato Tom Branson) affronta la sua più grande sfida come Lady di Downton; una serie di eventi inaspettati rischia però di mettere in pericolo la sua immagine e lo stesso futuro di Downton Abbey.

Il calibro dei visitatori provoca scalpore tra il personale e, ben presto, cominciano ad apparire delle crepe nel normale funzionamento della casa, tanto più che, affinché tutto sia perfetto, Mary richiama al servizio il signor Carson (che nel finale di serie abbiamo visto lasciare l’incarico di maggiordomo per andare in pensione) per accogliere al meglio i reali con tutti gli onori a cui l’imponente tenuta è abituata.

Il re e la regina portano con loro una dama di compagnia la cui storia si rivelerà esplosiva per i Crawley. Come se non bastasse, quando Lady Violet, Contessa Madre di Grantham, rivela di non avere molto tempo da vivere, diventa chiaro che Lady Mary dovrà prendere decisioni molto importanti per se stessa, per la sua famiglia ma soprattutto per il futuro di Downton Abbey.

Per l’occasione speciale, tutto il cast storico ha ripreso il proprio ruolo: da Hugh Bonneville a Laura Carmichael, da Jim Carter a Brendan Coyle, da Michelle Dockery a Kevin Doyle. Rivedremo persino la grande Maggie Smith nei sontuosi panni di Lady Violet, il cui ruolo ha permesso all’attrice britannica di vincere un Emmy come miglior attrice. Tra le new entry invece ci sono Geraldine James, Imelda Staunton, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips e Stephen Campbell Moore.

Con le sue sei meravigliose sei stagioni (per un totale di 52 episodi, ognuno dei quali è costato circa un milione di sterline), Downton Abbey si è aggiudicata ben 46 premi e 156 nominations (vincendo tre Golden Globe e quindici Emmy) che l’hanno consacrata come serie inglese più premiata della storia. La saga dei conti di Grantham, trasmessa con successo in 190 Paesi nel mondo, ha conquistato anche un posto nel libro dei primati per il miglior voto assegnato dalla critica a una serie tv.