Grande Fratello vip 12 dicembre 2022: entrano nuovi concorrenti | Anticipazioni

Questa sera a partire dalle 21.45 andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con la settima edizione del Grande Fratello VIP. Oggi faranno il loro ingresso nella casa due nuovi vipponi pronti a sconvolgere gli equilibri creatisi fin qui nel loft di Cinecittà: si tratta dell’attrice (nonché ex volto di Don Matteo) Milena Miconi e del cantante già frontman dei Pooh Riccardo Fogli. Come la prenderanno i concorrenti già in gioco?

Nella casa, gli animi sono sempre più caldi, con Daniele Dal Moro in particolare al centro di numerosi litigi. Il veronese infatti, oltre a essere ai ferri corti con Sarah Altobello, è stato protagonista nelle ultime ore di un acceso diverbio con Charlie Gnocchi, il quale ha usato parole decisamente poco carine nei confronti del Dal Moro.

Occhio anche a Edoardo Tavassi, anch’egli in rotta di collisione con lo speaker parmigiano, e ad Attilio Romita, che – dopo le accuse piovutegli da parte della compagna – sembra aver cambiato atteggiamento con gli altri inquilini del loft.

Infine, cresce la suspence per il verdetto del televoto eliminatorio di questa settimana, che ha messo di fronte Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Il concorrente meno votato dal pubblico sarà costretto ad abbandonare definitivamente il gioco, rinunciando alla possibilità di vincere il montepremi di centomila euro. Questo e altro nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP 7, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 21.45.