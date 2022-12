Grande Fratello Vip, puntata di lunedì 19 dicembre 2022 | Anticipazioni

Questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.45 andrà in onda una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello VIP 7. Nella diretta di sabato scorso hanno fatto il loro ingresso nella casa l’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei e la showgirl Nicole Murgia, due nuovi vipponi d’eccezione che si sono uniti ai veterani di questa scoppiettante edizione. E proprio oggi ci sarà l’ingresso di altri due concorrenti. Di chi si tratterà?

Neanche a Natale si sono placate le liti nel loft più spiato d’Italia: in particolare, Antonino Spinalbese si è visto attaccare frontalmente dalla ex fidanzata Oriana Marzoli, alla quale nelle ultime ore si sono unite anche Sofia Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini.

Occhio anche allo scontro, nato durante le nomination dell’ultima puntata, che ha interessato gli “over” Attilio Romita e Charlie Gnocchi. I due uomini infatti, dopo essersene dette di cotte e di crude in puntata, hanno rincarato la dosa anche nei giorni successivi, segnale di un’atmosfera tutt’altro che serena tra gli inquilini della casa.

Come al solito, non mancherà la sorpresa del giorno, che oggi interesserà il tiktoker George Ciupilan, il quale riceverà la visita inaspettata della sua ex fidanzata Samara. È davvero finita tra i due giovani?

Attenzione anche al verdetto del televoto eliminatorio di questa settimana, che ha messo di fronte Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi, Sara Altobello, Attilio Romita, Sofia Giaele De Donà e Patrizia Rossetti. Il concorrente meno votato dal pubblico a casa dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Questo e altro nella puntata odierna della settima edizione del Grande Fratello VIP, in onda in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset.