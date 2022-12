Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata di lunedì 5 dicembre 2022

Questa sera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con la settima edizione del Grande Fratello VIP. Qualche giorno fa ha fatto il suo ritorno nella casa Alberto De Pisis, temporaneamente allontanatosi dal loft di Cinecittà a causa della sua positività al Covid.

Tra i vipponi il sentimento preponderante continua a essere la gelosia, con Wilma Goich che sente sempre di più la rivalità con Nikita Pelizon la quale, secondo il parere della cantante, insidierebbe il suo “rapporto speciale” creatosi con il bel Daniele Dal Moro. La stessa Nikita, dichiaratasi senza mezzi termini follemente innamorata di Luca Onestini, soffre molto il temperamento dell’odontoiatra bolognese, che non sembra essere ancora pronto a intraprendere una relazione stabile.

La puntata odierna vedrà offrire inoltre diversi spunti dai concorrenti fuoriusciti nelle scorse settimane: Pamela Prati avrà infatti la possibilità di confrontarsi con Patrizia Rossetti e Wilma Goich mentre Gegia Antonaci porterà in studio e soprattutto in carne e ossa il suo fidanzato turco Mehmet, la cui esistenza era stata fortemente messa in dubbio dal pubblico e dagli opinionisti.

Infine, cresce l’attesa per il verdetto eliminatorio di questa settimana, che ha visto sfidarsi Patrizia Rossetti, Luciano Punzo e Micol Incorvaia. Il concorrente meno votato sarà costretto ad abbandonare definitivamente il gioco. Questo e altro nella diretta di stasera del Grande Fratello VIP 7, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 21.45.