Il paradiso delle signore 7, anticipazioni dal 19 al 23 dicembre 2022

Settimana piena di cambiamenti al Paradiso. Sono tornati Ludovica e Ferdinando, mentre Irene dovrà fare i conti con la mancanza di Stefania, volata in America insieme a Marco. Tutto ciò in attesa di Tancredi di Sant’Erasmo, che – come sappiamo – debutterà il 27 dicembre. In attesa di conoscerlo, ecco le trame!

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre 2022

Ezio informa Vittorio che sarà Gloria la finanziatrice del suo progetto, mentre Gloria evita di confidare ad Armando il bacio tra lei ed Ezio. Gemma parla a Roberto dei suoi problemi familiari a Roberto. Intanto al Paradiso la partenza di Marco e Stefania è ancora un argomento caldo e Alfredo è preoccupato per Irene, che soffre per la mancanza della sua più cara amica. Matilde si accorge che Vittorio non ha più la fede al dito e Marcello è convinto che riconquisterà Ludovica. Don Saverio scopre che Ezio non è ancora tornato a casa. Ezio comunica a Veronica che accetterà i soldi di Gloria.

Clara suggerisce ad Alfredo di stare vicino a Irene, ancora giù di morale per la mancanza di Stefania e lui trova le parole giuste per consolarla. Vittorio, intanto, pensa a una star del cinema come testimonial della nuova campagna pubblicitaria per il Paradiso. Gemma scopre da Don Saverio che Ezio sarebbe potuto tornare a casa, ma la madre non le ha detto nulla. Nel frattempo la Moreau e Colombo, dopo il bacio, hanno un chiarimento e decidono quale atteggiamento assumere in futuro. Marcello, approfittando dell’assenza di Ferdinando, riesce finalmente a parlare con Ludovica e a dirle che non l’ha mai dimenticata, ma incassa una cocente delusione.

Trame Il paradiso delle signore 7: Gloria ed Ezio, qualcosa di inaspettato

Adelaide inizia a fare domande a Matilde sul rapporto tra lei e Vittorio. Gemma spinge Veronica a essere meno severa con Ezio e lei decide di concedergli una piccola apertura. Alfredo fa un bel gesto nei confronti di Irene che inizia a vederlo sotto un’altra luce, mentre a casa la aspetta un’altra sorpresa: nel disfare il letto di Stefania, rimasto intatto dal giorno della sua partenza, Irene trova sotto il cuscino una lettera dell’amica con dentro un biglietto aereo per l’America a suo nome. Marcello non si rassegna all’idea di perdere Ludovica. Intanto, Vittorio e Matilde partono per incontrare la Martinelli e proporle di posare per la nuova campagna promozionale del Paradiso: la loro complicità, non solo professionale, cresce sempre di più.

Dopo l’emozione della sera prima, Irene sembra pronta a superare la mancanza di Stefania e forse a cercare una nuova coinquilina. Veronica accetta che Ezio entri in società con Gloria e gli chiede di tornare a casa, mentre Gloria viene a sapere che tra i due è tornata la quiete. Vittorio riceve la notizia che la Martinelli non potrà partecipare al servizio fotografico per la nuova campagna promozionale del Paradiso e propone a Matilde di posare per il manifesto pubblicitario, ma lei rifiuta. Armando scopre qualcosa su Vito che non lo convince. Intanto Marcello, deciso a riconquistare Ludovica, sta organizzando un grande affare per la sua ascesa sociale e per farlo chiede aiuto ad Adelaide.

A casa Colombo sembra tornata la quiete, mentre Gloria è costretta a fare da muta spettatrice. Vito invita Maria a uscire, ma all’appuntamento, al posto della giovane siciliana, trova Armando il quale, sempre più scettico nei confronti di Lamantia, ha iniziato a indagare sul suo passato. Da una battuta della Gramini, Ferdinando intuisce che lei nasconde qualcosa che riguarda Flavia e l’inizio della sua storia d’amore con Ludovica. Nel frattempo Vittorio è riuscito a convincere Matilde a fare da modella per la campagna pubblicitaria e la collaborazione porta a qualcosa di inaspettato.