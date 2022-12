Il paradiso delle signore 7: Marcello e Adelaide sempre più vicini, ma Ludovica sta tornando! | Anticipazioni

Dopo la capacità di reinventarsi in uomo d’affari grazie all’opportunità datagli da Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), che lo ha fatto andare a studiare in Svizzera durante l’estate per poi fare pratica con i business men del circolo, a Il paradiso delle signore ultimamente Marcello Barbieri (Pietro Masotti) si è molto preoccupato dello stato d’animo della sua “nuova amica” e le ha mostrato più volte solidarietà e amicizia.

Dopo il gesto dei bulbi rari per conquistarla, la gita in vespa per Milano by night, l’affare della serra e non ultimo l’abbraccio affettuoso durante l’ultimo episodio andato in onda, durante il quale Adelaide si mostrava fragile e disperata dopo l’ennesimo colpo basso di Umberto (Roberto Farnesi) che ha regalato un anello a Flora (Lucrezia Massari), pare proprio che Marcello abbia altro in serbo per la Contessa!

Il paradiso delle signore, spoiler: una serata per Adelaide “by Marcello”

Nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1 vedremo il nostro gigante buono alle prese con l’organizzazione di una serata proprio in onore di Adelaide, ancora provata dal comportamento dell’ex suocero (di cui è evidentemente ancora innamorata).

Filerà tutto liscio? Può darsi ma c’è una novità: Ludovica (Giulia Arena) sta tornando in città direttamente con la slitta di Babbo Natale, anzi no… con lo yacht privato di Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) suo nuovo fidanzato. Cosa accadrà?