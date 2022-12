Il paradiso delle signore 7: tra Gloria ed Ezio scatta il bacio! | Anticipazioni

Romanticismo in vista al Paradiso delle Signore: qualcosa di inaspettato sta per accadere tra Gloria (Lara Komar) ed Ezio (Massimo Poggio)! Che sia l’attesissimo bacio tra i coniugi Colombo, che il pubblico aspetta ormai dal loro primo re-incontro in galleria, oltre un anno fa? Ma andiamo con ordine!

Galeotto fu il Denim, e pure il caratteraccio di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi): per sfuggire alle prepotenze del commendatore, Ezio si è licenziato dalla Palmieri e subito dopo è stato preso dall’entusiasmo all’idea di mettersi in proprio, come produttore del tessuto blu del futuro.

Ma, proprio sul progetto del Denim, le due donne della sua vita si sono divise: la moglie “legittima” Gloria si è schierata appassionatamente al suo fianco, felicissima di vederlo così preso da un sogno finalmente suo, al punto da proporgli di finanziarlo lei stessa con l’eredità “Moreau”. Al contrario Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), compagna di Ezio da qualche anno, ha reagito freddamente all’ipotesi di rischiare in proprio, ma soprattutto alla sola idea che sia Gloria a fornirgli i mezzi per farlo… diventando di fatto sua socia!

Spoiler Il Paradiso delle signore: scontro al vertice tra Veronica e Gloria

La vicinanza tra Ezio e Gloria è infatti il punto debole di Veronica, che da sempre teme la “speciale energia” ancora esistente tra marito e moglie, nonostante i tanti anni vissuti separati e il fatto che Ezio abbia dichiarato più volte di non poter perdonare Gloria o tornare con lei. Dal canto suo, Gloria ha più volte detto ad Armando (Pietro Genuardi) di amare ancora il marito, ma sa che i sentimenti di lui sono congelati dal risentimento e dagli impegni presi con la sua nuova famiglia, che rispetta.

Va detto però che questo non ha impedito a Ezio di desiderare fortemente un bacio con Gloria nell’epica scena in piazzetta della stagione scorsa, di correre disperatamente dietro la macchina dei carabinieri quando lei si è costituita per amore della loro figlia Stefania (Grace Ambrose), o di andare a trovarle in carcere, angosciato ed emozionato per lei. E dunque, cosa accadrà nel triangolo “senior” che tiene avvinti gli spettatori da quasi due anni ormai?

Come chi ci legge già sa, in vista ci sono duri confronti tra Veronica e Gloria, e anche un aspro scontro tra Veronica ed Ezio stesso, ma la novità è che conseguenza di tutto questo sarà… un avvicinamento inaspettato!

Trame Il paradiso delle signore: il bacio tra Ezio e Gloria

Ebbene sì: la prossima settimana Gloria deciderà di fare un passo indietro e non finanziare più Ezio per evitare ulteriori screzi in “famiglia”, ma a questo punto – attenzione – sarà Ezio ad opporsi. E non solo: qualcosa di attesissimo dai fan di questa coppia (separata dal destino per 15 anni, ma ancora unita da un sentimento fortissimo) accadrà!

Nella puntata in onda su Rai 1 venerdì 16 dicembre – nodo al fazzoletto e preparare il vischio! – i due coniugi Colombo saranno messi a dura prova dall’addio a Stefania e Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia) e si troveranno a discutere della loro situazione “imprenditoriale”: Gloria sarà determinata a tirarsi indietro, Ezio non sarà d’accordo… e in un momento di sconforto scatterà un inaspettato bacio!

È dunque arrivato il momento per Ezio e Gloria di perdonarsi a vicenda per i 15 anni di assenza da una parte e la distanza e il certificato di morte dall’altra, e ricominciare insieme come marito e moglie ricostruendo la famiglia che erano? È presto per dirlo, anche perché Veronica e Gemma (Gaia Bavaro)! non si lasceranno mettere da parte così facilmente e anzi presto agiranno. Ma ne riparleremo!