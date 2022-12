Le streghe, film stasera su Canale 5. Cast e trama

Se nelle fiabe le streghe cattive portano cappelli a punta, neri mantelli e volano a cavallo delle scope, nel film fantasy in onda stasera (20 dicembre) su Canale 5 sembrano donne qualunque ben vestite e con guanti di seta. Per questo è così difficile scoprirle!

Le Streghe è il nuovo adattamento cinematografico dell’omonimo racconto per ragazzi del grande Roald Dahl, diretto dal premio Oscar Robert Zemeckis (papà di Forrest Gump) e sceneggiato da Guillermo del Toro, Robert Zemeckis e Kenya Barris. Protagonista è la bella e talentuosa Anne Hathaway (la stella del cult Il Diavolo veste Prada), affiancata da attori del calibro di Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth e il comico Chris Rock.

Al centro della trama – ambientata nel 1968 a Demopolis, in Alabama – c’è un ragazzino afroamericano di otto anni che rimane orfano e dunque si trasferisce a casa della nonna materna. Un giorno, il giovane orfanello si imbatte in una donna che va in giro con un terrificante serpente e che lo terrorizza. Quella sera il nostro protagonista racconta tutto alla nonna, la quale rimane scioccata e gli rivela che le streghe sono reali e odiano moltissimo i bambini.

A questo punto i due, per sfuggire alle grinfie della pericolosa megera, scappano e si rifugiano in un lussuoso hotel dove lavora un loro parente, senza sapere però che proprio in quel luogo sfarzoso si terrà l’annuale raduno delle streghe. Il bambino inoltre scopre per caso che le streghe hanno un piano terrificante per trasformare i bambini in topi e dunque bisogna subito fare qualcosa per fermarle. Ma, sfortunatamente, quando sei solo un bambino non è facile fermare dozzine di streghe che dietro un aspetto apparentemente normale nascondono grandi denti appuntiti, teste calve e mani mozzate…

Valore aggiunto della pellicola è proprio la sua protagonista, Anne Hathaway, la quale eredita l’iconico ruolo della Grande Strega Suprema che nel 1990 fu di Anjelica Huston nel celebre remake omonimo di Nicolas Roeg (in Italia conosciuto con il titolo Chi ha paura delle streghe?). Rispetto al celebre romanzo, il film presenta delle nette differenze: la storia è ambientata negli anni Sessanta nel sud gotico, mentre nel racconto orignale la storia si svolge nel 1980 nella città balneare inglese di Bournemouth; inoltre il giovane protagonista della pellicola è afroamericano mentre quello del libro è di origine norvegese.