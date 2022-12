Tempesta d’amore: Alfons scopre di avere un rivale per il cuore di Hildegard! | Anticipazioni italiane

Riuscite a immaginarvi i Sonnbichler coinvolti in un triangolo amoroso? Per quanto possa sembrare incredibile, è quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! E la causa di tutto sarà un messaggio vecchio di decenni… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry e Alfons trovano un messaggio in una bottiglia

Fin dalla primissima puntata di Tempesta d’amore, Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen) sono sinonimo di coppia perfetta: unitissimi e innamoratissimi da decenni, i due anziani coniugi sono da sempre un esempio per gli innamorati di qualunque età. Presto, però, scopriremo che nemmeno loro sono immuni alla gelosia…

Tutto inizierà grazie ad un ritrovamento inaspettato: un messaggio chiuso in una bottiglia, pescata per caso da Gerry (Johannes Hut) e Alfons durante una battuta di pesca. Ebbene, come sappiamo, il messaggio in questione è una lettera d’amore scritta decenni prima e firmata da un misterioso “Hugo”.

Colpito da quelle parole piene di sentimento, Gerry ha deciso di andare a fondo alla storia e trovare sia l’autore del messaggio sia il grande amore di quest’ultimo. Un’impresa per cui si avvarrà dell’aiuto dei Sonnbichler…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alfons scopre l’identità di Hugo

Ebbene, sarà proprio Alfons ad avere l’idea vincente! Avendo accesso ai vecchi registri del Fürstenhof, il concierge deciderà di verificare se ci sia un ospite compatibile con la data e la firma della lettera trovata da Gerry. E non resterà deluso!

Sonnbichler scoprirà infatti che un certo “Hugo” era stato ospite dell’hotel vent’anni prima e ben presto sarà chiaro che non si tratta di una coincidenza. Per l’anziano concierge è però in arrivo anche una brutta sorpresa…

Quando parlerà alla moglie della sua scoperta, quest’ultima rivelerà infatti non solo di ricordarsi benissimo dell’ospite in questione, ma anche che quest’ultimo le fece un regalo di addio! Sarà così che Alfons scoprirà che è proprio Hildegard la destinataria della lettera d’amore ritrovata nella bottiglia. E, quel che è peggio, la donna sembrerà intenzionata a contattare il suo vecchio spasimante! Triangolo in arrivo?