Tempesta d’amore: Gerry scopre che Max ha tradito Vanessa! E decide di… | Anticipazioni italiane

Fino a qualche settimana fa la vita di Max Richter (Stefan Hartmann) sembrava aver finalmente raggiunto la tranquillità, sia da un punto di vista sentimentale che familiare. Ora, però, tutto sta per cambiare!

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il fitness trainer del Fürstenhof metterà infatti in grave pericolo sia la relazione con Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) sia i rapporti col fratello maggiore: Gerry Richter (Johannes Hut). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max tradisce Vanessa

Max Richter non ha certo un carattere facile e ciò gli ha provocato non pochi problemi nella vita privata. Da ormai qualche mese, però, il fitness trainer sembrava aver finalmente recuperato i rapporti con il fratello maggiore Gerry e trovato la serenità al fianco della fidanzata Vanessa. Ora, però, tutto sta per cambiare…

Come sappiamo, Max ha infatti a lungo ingannato la compagna facendole credere di volere dei figli insieme a lei. Una bugia che è suo malgrado venuta alla luce mettendo in grave pericolo il suo legame con la Sonnbichler. Delusa e ferita, quest’ultima è infatti partita anticipatamente per un ritiro di scherma rifiutando qualunque confronto col fidanzato. Una decisione che avrà effetti devastanti…

Dopo essere andato da solo al matrimonio del suo migliore amico Florian (Arne Löber), Max rientrerà in hotel profondamente amareggiato e annegherà la rabbia nell’alcol. Sarà proprio allora che il giovanotto verrà avvicinato da una bellissima ospite dell’hotel di nome Elsa Reinhardt (Anna Ewelina), con cui finirà per passare la notte. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry scopre il tradimento di Max

Quando l’indomani si risveglierà al fianco della bella sconosciuta, Max si renderà immediatamente conto di aver commesso un gravissimo errore: ama profondamente Vanessa e non è disposta a perderla per nulla al mondo! Purtroppo per lui, però, Elsa non la vedrà allo stesso modo…

Se il fitness trainer cercherà di dimenticare l’accaduto sperando che la fidanzata non ne venga mai a conoscenza, la sua amante sarà invece di tutt’altro avviso: invaghitasi del giovane Richter, la Reinhardt cercherà infatti ossessivamente la sua vicinanza, arrivando a flirtare apertamente con lui in pubblico.

Il risultato? Non ci vorrà molto prima che i due vengano visti insieme da Gerry, che chiederà subito spiegazioni. Convinto che il fratello terrà la bocca chiusa, Max gli confesserà dunque il proprio passo falso, raccomandandosi di non farne parola con nessuno. Peccato solo che Gerry sarà di tutt’altra opinione: Vanessa merita di conoscere la verità!

Gerry tradirà la fiducia del fratello rivelando a Vanessa quanto accaduto, oppure coprirà il tradimento di Max?