Tempesta d’amore: Max tradisce Vanessa! Ecco con chi… | Anticipazioni italiane

Una tempesta a ciel sereno sta per abbattersi su una delle coppie apparentemente più solide di Tempesta d’amore. Nelle prossime puntate italiane della soap Max Richter (Stefan Hartmann) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) attraverseranno infatti una crisi senza precedenti, che porterà il fitness trainer a cercare consolazione tra le braccia di un’altra donna. E a quel punto nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max e Vanessa in crisi

Fino a pochi giorni fa Max Richter e Vanessa Sonnbichler sembravano la coppia perfetta, eppure da allora tutto è cambiato. Benché uniti da sentimenti fortissimi, i due innamorati si stanno infatti rendendo conto di essere molto più diversi di quanto avessero immaginato…

Tutto è iniziato quando il fitness trainer ha avuto l’idea di comprare un camper per fare una lunga vacanza insieme alla fidanzata, salvo poi scoprire che quest’ultima non ha nessuna intenzione di mettere in secondo piano la sua carriera di atleta per andare in viaggio con lui.

Ne scaturirà una lunga discussione durante la quale emergerà che Vanessa non è stata l’unica ad essere poco sincera nella coppia… anzi! Max le confesserà infatti di averle mentito: non ha nessuna intenzione di mettere su famiglia con lei. Una rivelazione che cambierà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max tradisce Vanessa con Elsa

Inutile dire che la ragazza resterà sconvolta dall’ammissione del fidanzato, ma la situazione precipiterà quando quest’ultimo si mostrerà assolutamente inflessibile riguardo alla sua decisione di non avere figli. Delusa e ferita, la Sonnbichler deciderà dunque di prendersi una pausa e partire in anticipo per un ritiro di scherma. Una decisione che avrà conseguenze inaspettate…

Con Vanessa lontana e irraggiungibile, Max sarà costretto a presentarsi da solo al matrimonio di Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber): una situazione che si rivelerà particolarmente pesante da gestire per il fitness trainer.

Di pessimo umore, dopo il ricevimento il giovanotto andrà a sbollire la rabbia al pianobar del Fürstenhof, dove attirerà l’attenzione di una bellissima ospite dell’hotel di nome Elsa Reinhardt (Anna Ewelina)…

Il risultato? Complice la rabbia per la crisi con Vanessa e qualche bicchiere di troppo, Max finirà per cedere al fascino della sua bella corteggiatrice, con cui passerà la notte! Una decisione che segnerà per sempre la sua relazione con la Sonnbichler…