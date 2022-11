Una tempesta senza precedenti sta per abbattersi su una delle coppie apparentemente più solide del Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) scoprirà infatti che l’uomo che ama – Max Richter (Stefan Hartmann) – l’ha ingannata nel peggiore dei modi. E da quel momento in poi nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max deluso da Vanessa

Giovani, belli, innamorati e appassionati di sport, Max e Vanessa sembravano la coppia perfetta. Peccato solo che, dietro alla maschera, i due abbiano sogni e ambizioni molto diversi…

I primi problemi emergeranno quando il fitness trainer comprerà un camper per poter fare un lungo viaggio insieme alla sua amata. Peccato solo che il programma non sia compatibile con gli allenamenti della ragazza per il campionato nazionale di scherma…

Il risultato? Tra i due scoppierà un’accesa discussione che porterà la ragazza a confessare al fidanzato di tenere alla scherma più che a qualunque altra cosa nella sua vita. Una rivelazione che avrà conseguenze inaspettate…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa scopre la bugia di Max

Ferito per le parole della sua amata, Max si sfogherà con Michael (Erich Altenkopf) accusando Vanessa di non essere stata onesta con lui. A quel punto, però, il medico ricorderà al nipote che lui stesso sta nascondendo alla fidanzata un segreto gravissimo: non vuole avere figli!

Come ricorderete, mesi fa il fitness trainer fece infatti credere alla Sonnbichler di volere una famiglia con lei, anche se non subito. In realtà, però, si trattava di una bugia: il ragazzo non ha nessuna intenzione di diventare padre, ma ha preferito mentire alla compagna per paura di perderla.

Ebbene, nonostante le parole di Michael, Max sarà determinato a non rivelare la sua bugia. Quando però Vanessa si dirà pronta a cancellare degli importanti impegni sportivi per amor suo, il fitness trainer capirà di non poter più mentire e confesserà dunque alla sua amata di averla ingannata per mesi: non vuole una famiglia!

Sarà questo l’inizio di una gravissima crisi che segnerà per sempre il rapporto tra questi due amatissimi personaggi. Continuate a seguirci per scoprire cosa accadrà!