Tempesta d’amore: Werner decide di riconoscere Cornelia! E lei… | Anticipazioni italiane

La vita di Cornelia Holle (Deborah Müller) sta per essere sconvolta ancora una volta! Dopo aver perso l’amore della sua vita e scoperto un’inaspettata verità sulle sue origini, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, la bella governante del Fürstenhof si troverà anche ad affrontare una scelta importante per la sua identità… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia crede di essere figlia di Werner

Il legame tra Cornelia e i Saalfeld ha radici profonde. Cresciuta al Fürstenhof come figlia dell’allora governante, la Holle è di fatto cresciuta insieme ai figli di Werner (Dirk Galuba) e Charlotte (Mona Seefried) come se fosse anche lei parte della famiglia.

E così, quando la donna – ormai adulta – ha fatto ritorno all’hotel a cinque stelle e ha iniziato una relazione con Robert (Lorenzo Patané), per lei è stato un po’ come ufficializzare la sua appartenenza al clan degli albergatori. Da qualche mese, però, il suo legame coi Saalfeld ha assunto un significato molto diverso…

A causa dei crudeli intrighi di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), Cornelia si è infatti convinta di essere figlia naturale di Werner (con cui sua madre ebbe una relazione clandestina) e, di conseguenza, sorellastra di Robert. Una rivelazione che ha cambiato tutto…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner vuole riconoscere Cornelia

Come sappiamo, la “scoperta” delle proprie origini ha portato la Holle a chiudere la relazione “incestuosa” con Robert, spezzando il cuore di entrambi. Se da un lato una parte della sua vita è andata a pezzi, però, dall’altra la donna ha trovato in Werner un “padre” inaspettato.

A differenza di Robert – che ha riversato sul genitore la rabbia per la dolorosa situazione in cui lui e la sua amata si sono trovati – Cornelia non ha infatti mai incolpato il vecchio Saalfeld per l’accaduto e, anzi, ha stretto con lui un rapporto molto profondo.

Non c’è dunque da stupirsi se tra qualche giorno Werner farà a Cornelia un annuncio importante: ha deciso di riconoscerla ufficialmente come sua figlia, rendendola di fatto una Saalfeld a tutti gli effetti! Come reagirà la Holle? E che conseguenze ci saranno per il rapporto tra quest’ultima e Robert?