Tempesta d’amore: Erik contro Ariane, scatta la trappola! E lei… | Anticipazioni italiane

Ingannare Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non è certo un’impresa semplice, nemmeno per l’uomo che la conosce meglio al mondo: il suo ex compagno e alleato. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik si allea coi Saalfeld

Fino a qualche mese fa Erik Vogt (Sven Waasner) sarebbe stato disposto a tutto per amore di Ariane Kalenberg, la donna che ha amato più di se stesso. Compagni di vita e affari, i due hanno infatti formato a lungo una coppia “dark” apparentemente inseparabile. Le cose, però, sono cambiate…

Quando la donna ha perso la testa per Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), le è stato infatti chiaro di dover mettere da parte Erik. Una decisione che – come comprensibile – quest’ultimo non ha affatto apprezzato!

E così, quando la Kalenberg e l’albergatore si sono presentati in pubblico come una coppia, la gelosia di Vogt è inevitabilmente esplosa, portandolo a un passo inaspettato: allearsi con i Saalfeld per smascherare la dark lady!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik tende una trappola ad Ariane

Sconvolti dalla relazione di Robert con la loro nemica giurata, Werner (Dirk Galuba) e Cornelia (Deborah Müller) chiederanno infatti aiuto a Erik per aprire gli occhi al loro amato, facendogli capire che Ariane lo sta solo usando. E Vogt accetterà!

L’uomo ideerà dunque un piano per smascherare la sua ex alleata: la avvicinerà sulla terrazza del Fürstenhof spingendola a parlare del suo vecchio piano per usare Robert, a partire dal finto rapimento da lei stessa organizzato. Nel frattempo, Cornelia porterà il “fratello” proprio sotto la terrazza in questione, in modo che possa ascoltare di nascosto la conversazione. Funzionerà?

Ebbene, inizialmente Ariane sembrerà effettivamente cadere nella trappola, ma – di fronte all’insistenza del suo ex – inizierà a sospettare che si sia sotto qualcosa. Intuendo che qualcuno sta ascoltando la loro conversazione, la Kalenberg interpreterà dunque il ruolo della vittima, dichiarandosi innamorata di Saalfeld e del tutto estranea alle accuse di Vogt. Robert crederà alla recita della sua nuova compagna?