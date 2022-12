Tempesta d’amore: Erik tende una trappola ad Ariane! E lei… | Anticipazioni italiane

Un’alleanza inaspettata sta per cambiare per sempre gli equilibri di potere al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) tradirà infatti la sua storica alleata per passare dalla parte del nemico… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane e Robert diventano una coppia

Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ed Erik Vogt sono a lungo apparsi come la coppia perfetta, unita da forti sentimenti e obiettivi comuni. Da qualche mese, però, tutto è cambiato…

La decisione della donna di sposare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) per impadronirsi delle azioni del Fürstenhof di quest’ultimo hanno infatti iniziato a minare il rapporto della dark lady con il compagno. Nessuno dei due, però, avrebbe mai immaginato che Ariane avrebbe finito per innamorarsi davvero dell’albergatore!

Spinta da sentimenti inaspettati, la Kalenberg ha dunque utilizzato ogni arma a sua disposizione per separare Robert dalla fidanzata – Cornelia Holle (Deborah Müller) e poi conquistare il cuore dell’uomo. Un’impresa apparentemente disperata che si concluderà però con un successo!

Dopo aver passato due notti di passione con Ariane, Robert sarà infatti costretto ad ammettere di provare per la dark lady molto più che semplice attrazione fisica. E così, quando lei renderà pubblica la loro relazione, Saalfeld non si nasconderà più e si schiererà al suo fianco. Una decisione che cambierà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik si allea coi Saalfeld

Come prevedibile, l’uscita allo scoperto di Robert e Ariane farà scoppiare un vero e proprio scandalo al Fürstenhof, mettendo per la prima volta d’accordo personaggi da sempre su fronti opposti. Oltre ad amici e parenti del giovane Saalfeld – Cornelia e Werner (Dirk Galuba) in primis – anche Christoph (Dieter Bach) ed Erik saranno infatti furiosi per la novità…

Sarà così che, benché spinti da motivazioni molto diverse, i Saalfeld e Vogt decideranno per una volta di unire le forze per fermare subito la relazione tra Robert e Cornelia. Come? Aprendo gli occhi all’albergatore sulle reali intenzioni della Kalenberg!

Riuscirà questa inedita alleanza tra nemici giurati a smascherare gli intrighi della perfida dark lady e riportare Robert alla ragione prima che sia troppo tardi?