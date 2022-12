Tempesta d’amore: Cornelia scopre la relazione di Robert e Ariane! | Anticipazioni italiane

Il più grande incubo di Cornelia Holle (Deborah Müller) sta per realizzarsi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella governante del Fürstenhof scoprirà infatti che l’uomo che ama si è gettato tra le braccia di niente altri che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)! E a quel punto nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert si getta tra le braccia di Ariane

Sono ormai trascorse settimane dalla dolorosissima fine della storia d’amore di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle. La relazione è finita a causa degli intrighi della perfida Ariane Kalenberg: determinata a conquistare il bell’albergatore, quest’ultima ha infatti fatto credere all’uomo che “Lia” sia sua sorella, portandolo così a chiudere la loro relazione.

A quel punto la dark lady è passata alla seconda fase del suo diabolico piano: conquistare la fiducia della rivale e, contemporaneamente, avvicinarsi al suo amato fino a farne crollare le difese. Un piano che ha già dato i suoi frutti!

Come sappiamo, Robert ha già una volta ceduto al fascino di Ariane, finendo per passare la notte con lei. E non si tratterà di un episodio isolato! Quando i suoi mai svaniti sentimenti nei confronti di Cornelia torneranno a tormentarlo, Saalfeld penserà infatti bene di soffocarli gettandosi tra le braccia della Kalenberg…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane rivela a Cornelia la sua relazione con Robert

Inutile dire che Ariane sarà al settimo cielo per la gioia. Gioia che aumenterà a dismisura quando Robert le confesserà di non essere semplicemente attratto fisicamente da lei, ma di provare qualcosa di reale nei suoi confronti.

Determinata a continuare la sua opera di manipolazione dimostrandosi accondiscendente e comprensiva, la Kalenberg prometterà al suo amato di concedergli tutto il tempo di cui ha bisogno per rendere pubblica la loro storia. In realtà, però, non ne avrà nessuna intenzione…

Quando poco dopo incontrerà Cornelia nella hall del Fürstenhof, Ariane non si lascerà infatti sfuggire l’occasione e farà alla “rivale” un commento apparentemente involontario, facendole capire che lei e Robert sono una coppia. E a quel punto tutto cambierà…