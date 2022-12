Terra Amara: Demir ha sempre saputo che Adnan non è suo figlio! | Anticipazioni

In una soap, esattamente come nella realtà, le “bugie” hanno le gambe corte e spesso lasciano spazio a dei clamorosi colpi di scena. In questo non farà eccezione Terra Amara, dato che nelle prossime puntate italiane emergerà che Demir Yaman (Murat Ünalmış) ha sempre saputo che il piccolo Adnan non è suo figlio ma il frutto dell’amore tra la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e il rivale Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş)…

Terra Amara, news: Seher vuole far credere a Demir che aspetta un figlio da lui

La faccenda inizierà a smuoversi nel momento in cui la perfida domestica Seher (Ebru Ünlü) scaricherà l’amante Gaffur Taşkın (Bülent Polat) e farà credere a Demir di avere trascorso una notte con lui. Dato che Yaman negherà di averla sfiorata, l’inserviente continuerà a mentire – perché sarà incinta ed avrà bisogno di un padre ricco per crescere il suo bambino – e dirà ad Hünkar (Vahide Perçin) con le lacrime agli occhi che, in realtà, Demir si è approfittato di lei.

Nonostante la richiesta del figlio di licenziare la sottoposta, Hünkar continuerà a tenere al suo servizio Seher, che qualche settimana dopo, come già aveva preventivato, si presenterà da lei per comunicarle di essere rimasta incinta di Demir. Un problema che la donna sceglierà di affrontare col figlio…

Terra Amara, spoiler: Demir sapeva già che Adnan non è suo figlio!

La rivelazione non tarderà ad arrivare: appena la madre gli parlerà dello stato interessante della domestica, Demir dirà apertamente che non può essere lui il padre perché, diversi anni prima, ha effettuato delle visite mediche e ha scoperto di essere sterile. A quel punto, il Yaman sarà completamente sincero con Hünkar e le dirà di avere sempre saputo che Adnan non poteva essere suo figlio, ma di aver comunque calcato la mano per sposare Züleyha appena Yilmaz, quando era rinchiuso in carcere, gli ha fatto presente che si sentiva già sposato con la donna.

Ricostruendo tutti i fatti, Demir svelerà quindi alla mamma che era completamente conscio del fatto che la Altun aveva avuto un altro uomo prima di lui e porrà ancora una volta l’accento sulla sua sterilità, appresa fin dal suo primo matrimonio!

Terra Amara, trama: Hünkar chiarisce la sua posizione con Demir

Nel dialogo accorato che si verrà a creare, Demir non sarà però l’unico ad essere sincero: su domanda diretta del figlio, Hünkar ammetterà che anche lei sapeva della sua sterilità e gli racconterà di come ha “costretto” Züleyha a sposarlo facendo leva sui sentimenti che provava per Yilmaz (che al tempo, è bene ricordarlo, rischiava la condanna a morte per l’omicidio che aveva commesso per difendere la stessa Altun).

Insomma, l’unica vittima della storia sarà la povera Züleyha, utilizzata sia da Demir e sia da Hünkar per i loro loschi fini… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.