Terra Amara: Seher dice a Hünkar che aspetta un figlio da… | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, l’astuta domestica Seher (Ebru Ünlü) studierà un piano per far credere a Demir Yaman (Murat Ünalmış) che aspetta un figlio da lui. Tuttavia, qualcosa non andrà per il verso giusto…

Terra Amara, news: il piano di Seher

Se ci avete letto in precedenza, sapete già che Seher comincerà a tessere la sua tela nel momento in cui si stancherà di fare da terzo incomodo tra l’amante Gaffur Taşkın (Bülent Polat) e la gelosissima Saniye (Selin Yeninci). A quel punto, dato che sarà in attesa di un figlio, l’inserviente giocherà tutte le sue carte perché avrà come unico scopo quello di far passare il bimbo che aspetta come un erede di Demir.

Per portare avanti la sua macchinazione, Seher agirà nel corso di una trasferta, approfittando nello specifico di un improvviso colpo di sonno del Yaman. In tale occasione, la donna non esiterà a spogliare completamente Demir e si addormenterà senza vestiti nel letto accanto a lui.

Il mattino successivo, l’uomo sarà quindi sotto shock appena si ritroverà vicino a Seher, ma non crederà nemmeno per un secondo all’idea che possa aver fatto l’amore con lei, pur non avendo realmente idea di che cosa possa essere successo. Da lì si svilupperà quindi una complicata storyline…

Terra Amara, trame: Hünkar cerca di insabbiare quanto “successo” tra Seher e Demir

Occhio quindi a come si comporterà Hünkar (Vahide Perçin) di fronte alla situazione venutasi a creare: oltre a fare in modo che la nuora Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) non venga a conoscenza del presunto tradimento, la signora Yaman penserà bene di non licenziare Seher, come invece Demir le consiglierà di fare.

Si tratterà di una mossa ben congegnata per tenersi vicina la domestica e capire fino a che punto quest’ultima possa spingersi dopo la presunta notte trascorsa con il figlio. Non a caso, Seher si sentirà “protetta” da Hünkar e, vista la sua sicurezza (del tutto sbagliata), penserà bene di scaricare Gaffur, ordinandogli di lasciarla per sempre in pace. La doppiogiochista non avrà fatto però bene i suoi calcoli…

Terra Amara, spoiler: Seher dice a Hünkar che aspetta un figlio da Demir

Eh sì: quando ormai sarà passato un mese da quella fatidica notte, Seher troverà il coraggio di parlare con Hünkar e le confesserà che da quell’avvicinamento, che avrà sempre descritto come il frutto di un abuso da parte di Demir, è stato concepito un figlio, dato che è rimasta incinta…

Da un lato Seher sottolineerà astutamente che ormai è una donna rovinata perché nessuno vorrà più avere a che fare con lei, dall’altro Hünkar affronterà ovviamente di petto la questione e si confronterà con Demir per capire meglio come agire. E vi anticipiamo che tale dialogo farà da apripista ad una clamorosa rivelazione! Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.