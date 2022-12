Terra Amara, Demir a Zuleyha: “Vuoi Adnan? C’è una condizione”. Ecco qual è | Anticipazioni

Che cosa dovrà fare la povera Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) per riavere al suo fianco il piccolo Adnan? Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, il cattivo Demir Yaman (Murat Ünalmış) porrà infatti alla moglie una scomoda condizione che le impedirà di stare col figlio. Scopriamo insieme perché…

Terra Amara, news: ecco perché Demir allontanerà Adnan da Züleyha

La storyline si complicherà nel momento in cui Züleyha scoprirà che lei e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) hanno avuto un incidente con l’auto di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) a causa di Demir, che ha dato ordine ai suoi uomini di manomettere i freni della macchina sulla quale viaggiavano. Sconvolta, la nostra protagonista andrà proprio da Yilmaz in cerca di aiuto, ma agendo in tale modo metterà l’uomo in serio pericolo, dato che il Yaman non esiterà a sparargli alla schiena.

Come se non bastasse, Demir deciderà di punire Züleyha portando via Adnan dalla tenuta e non consentendole di vederlo. Le cose non cambieranno neppure quando la Altun tenterà il suicidio, anche se Demir le permetterà di vederlo, su sue direttive, in giorni e orari prestabiliti. Una condizione che Züleyha non riuscirà proprio ad accettare, ma che sarà soltanto il preludio di altre sofferenze…

Terra Amara, news: Züleyha affronta Demir ma…

Dato che non vorrà più sottostare alle angherie del consorte, Züleyha affronterà di petto la difficile situazione venutasi a creare e, visto che non avrà ottenuto alcun tipo di risposta da Yilmaz, al quale avrà inviato una lettera (mai arrivatagli) dove gli comunicava che era lui il padre di Adnan, si giocherà il tutto e per tutto. In che modo? Semplice: ribandendo per l’ennesima volta a Demir che il bambino non è suo.

Per l’ennesima volta, Demir sembrerà non dare ascolto alle parole della moglie, anche se sarà chiaro che sta cominciando a considerare possibile tale teoria. Comunque sia, Demir finirà per rivelare a Züleyha quando le consentirà di riportare a casa Adnan, ma ciò non renderà affatto felice la donna…

Terra Amara, spoiler: ecco quando Züleyha potrà riportare a casa Adnan!

Possiamo infatti anticiparvi che Demir annuncerà a Züleyha che Adnan potrà stare nuovamente da loro soltanto quando Yilmaz non rappresenterà più un problema, ossia nel momento in cui sarà diventato a tutti gli effetti il marito di Müjgan. Una clausola che la Altun cercherà di respingere con forza, dato che i due non avranno nemmeno fissato la data delle nozze.

Tuttavia, Demir sarà irremovibile sulla sua posizione e, come se non bastasse, domanderà a Züleyha se Adnan è davvero nato prematuro perché è caduta dalla scale oppure se la gravidanza era giunta al termine perché il bimbo è in realtà figlio di Yilmaz. Un quesito a cui la donna non darà una risposta, soprattutto quando Demir le ribadirà che, a prescindere da tutto, continuerà a considerare Adnan come suo, indipendentemente dal sangue.

Insomma, la situazione per Züleyha sarà sempre più spinosa e la soluzione sarà decisamente difficile da trovare… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.