Terra Amara: povera Saniye, Gaffur fa di nuovo l’amore con… | Anticipazioni

Appena scoprirà che il marito Gaffur Taşkın (Bülent Polat) l’ha tradita con la domestica Seher (Ebru Ünlü), Saniye (Selin Yeninci) non vorrà proprio saperne di passare sopra l’affronto subito e rimarcherà più volte la sua posizione di “donna ferita”. Tale svolta, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, porterà il capomastro a cercare di farsi perdonare dalla moglie, anche se cadrà nuovamente tra le braccia dell’altra donna…

Terra Amara, news: Saniye scopre che Gaffur l’ha tradita con Seher

Se ci avete letto in precedenza, sapete già che Saniye comprenderà che Gaffur è andato a letto con Seher quando si troverà ad assistere per caso ad una loro conversazione, dalla quale sarà abbastanza chiaro che i due sono molto complici.

Da un lato la governante dovrà quindi accettare di continuare a lavorare a stretto contatto con Seher, perché non vorrà che la tresca del marito venga alla luce e la umili ancora di più, dall’altro sempre Saniye dirà a più riprese al marito di avere perso completamente la fiducia in lui e lo relegherà sul divano della loro casa, impedendogli di dormire al suo fianco.

Una sera, Gaffur si sentirà però più “focoso” del solito e tenterà maldestramente di convincere Saniye a perdonarlo, dicendo alla moglie che si è completamente sbagliata nel giudizio che ha dato riguardo alla sua amicizia con Seher e negando di aver avuto dei rapporti intimi con lei.

Terra Amara, spoiler: Gaffur cade nuovamente tra le braccia di Seher

Fatto sta che, anche in questa circostanza, Saniye proibirà al marito di andare in camera da letto con lei. Un’azione, quella della donna, che spingerà Gaffur a recarsi nuovamente a cercare Seher. Tra una moina e l’altra, l’attrazione tra i due personaggi emergerà ancora una volta, tant’è che si rifugeranno in una stalla appartata per dare sfogo alla loro passione, ma anche in questo caso il capomastro si pentirà subito di ciò che ha fatto e si darà dei colpi sulla testa rimproverandosi per essere finito, per l’ennesima volta, tra le braccia della domestica.

Tali sensi di colpa saranno motivati dal fatto che, in fondo, Gaffur saprà che Saniye non merita un simile trattamento da parte sua… ma il fascino di Seher sarà più forte di tutto quanto! Insomma, la faccenda sarà davvero difficile da gestire per l’uomo!

Terra Amara, trame: Gaffur scopre qualcosa su Hünkar

In ogni caso, la nuova notte d’amore fedifraga di Gaffur sarà utile per introdurre anche un’altra trama: mentre starà tornando a casa dopo aver fatto l’amore con Seher, l’uomo si imbatterà infatti in un saluto piuttosto romantico tra Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e la sua signora Hünkar Yaman (Vahide Perçin). Ovviamente, Gaffur comprenderà subito che tra i due c’è del tenero e resterà colpito dalla cosa.

Come si comporterà di fronte a questa scoperta? Ne parlerà a Demir (Murat Ünalmış) o la userà a proprio vantaggio?