Terra Amara: Saniye scopre che Gaffur l’ha tradita con Seher! | Anticipazioni

Quanto tempo impiegherà la governante Saniye (Selin Yeninci) a scoprire che il marito Gaffur Taşkın (Bülent Polat) l’ha tradita con l’intrigante collega Seher (Ebru Ünlü)? La tresca non resterà segreta a lungo, dato che la donna apprenderà tutto quanto nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara…

Terra Amara, news: Gaffur a letto con Seher!

Come già sapete, Seher non perderà l’occasione di provocare Gaffur ogni volta che Saniye sarà lontana, lusingandolo con innumerevoli complimenti e facendolo sentire un “uomo di potere” per via del ruolo di capomastro che ricopre nella tenuta dei Yaman.

Il tradimento vero e proprio si verificherà quindi nel momento in cui, approfittando del ricovero di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) in un manicomio, Seher penserà bene di introdursi nella stanza della donna per provare i suoi vestiti e gioielli e sentirsi per una volta al pari della signora Yaman.

Dato che Gaffur la beccherà in flagrante, la domestica sfoggerà dunque tutto il suo lato seduttivo per convincere l’uomo a non parlare alla Altun di ciò che ha fatto. Un vero e proprio preludio al rapporto extraconiugale, dato che alla fine Seher si concederà a Gaffur per “spingerlo a tacere”, trasformandolo di fatto in un marito fedifrago.

Terra Amara, trame: Saniye e i primi sospetti su Gaffur e Seher!

Occhio a come proseguirà la storia: indisposta da una chiacchiera di troppo di Seher, che insinuerà a Fadik (Polen Emre) che Züleyha è stata probabilmente ricoverata per volere di Hünkar (Vahide Perçin), Saniye penserà di affrontare la propria sottoposta per invitarla a stare al suo posto, ma la troverà in cucina in atteggiamenti piuttosto complici con Gaffur.

La governante ribadirà a Seher che deve limitarsi a fare il suo lavoro senza spargere in giro pettegolezzi privi di qualsiasi tipo di fondamento, ma Saniye ammonirà anche Gaffur, dicendogli di non dare troppa confidenza alla “collega” perché, altrimenti, saprà come fargliela pagare!

Terra Amara, spoiler: Saniye scopre il tradimento di Gaffur e…

Un avvertimento che Gaffur non saprà cogliere, visto che qualche giorno dopo comprerà un paio di orecchini e li regalerà a Seher. Peccato però che l’incontro e il successivo dialogo verranno captati da Saniye che, inviperita, come prima cosa picchierà Seher minacciandola di morte e suggerendole di non farsi più vedere nella tenuta se non vuole incorrere in eventuali pericoli.

Dopo ciò, visibilmente delusa, la donna affronterà il marito Gaffur e, dichiarando di essere disgustata, dirà di non sapere se riuscirà mai a perdonarlo, sottolineando che – qualora dovesse rifarlo – gli taglierebbe qualcosa di cui sentirebbe presto la mancanza.

Come si comporterà l’uomo ora che il suo tradimento è stato scoperto? Tenterà ad ogni costo di farsi perdonare dalla consorte o ricadrà tra le braccia di Seher? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.