Terra Amara: la lettera di Züleyha arriverà nelle mani di Yilmaz?

Prima di tentare di togliersi la vita, Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) deciderà di rivelare a Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) che è lui e non il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) il padre del piccolo Adnan. Non è però detto che la lettera scritta dalla donna arrivi in tempi celeri al suo ex fidanzato. Scopriamo quindi insieme tutto quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara…

Terra Amara news: Züleyha tenta il suicidio

La faccenda si complicherà quando Züleyha scoprirà con estremo rammarico che è stato Demir a far sabotare i freni della macchina di Yilmaz con cui ha avuto un incidente insieme alla dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). Sconvolta, la donna andrà così da Akkaya in cerca di aiuto, ma finirà per innescare uno scontro a fuoco tra l’uomo e il Yaman dove sarà proprio il vecchio amante ad avere la peggio (visto che verrà ferito alla schiena e si renderà indispensabile un’operazione urgente).

Come se non bastasse, in seguito al suo incauto gesto, la povera Züleyha dovrà gestire l’ennesima malefatta di Demir, che deciderà di punirla portando via dalla tenuta il piccolo Adnan e minacciando di non farglielo mai più rivedere perché intende farlo crescere in Svizzera. Stremata per le continue vessazioni, la Altun penserà dunque di farla finita e si taglierà le vene dei polsi…

Terra Amara, trame: Züleyha scrive una lettera a Yilmaz

Eh sì: appena capirà che fortunatamente Yilmaz non è morto in seguito alla sparatoria in cui Demir l’ha ferito, Züleyha prenderà carta e penna e scriverà una missiva nella quale gli rivelerà sia di essere stata costretta a sposare il Yaman e sia che è lui il padre di Adnan. Dopo ciò, la Altun consegnerà la lettera a Gülten Taşkın (Selin Genç) affinché la faccia ricevere a Yilmaz, confidando nel fatto che l’uomo farà il possibile per ottenere la custodia di Adnan una volta che lei non ci sarà più.

Successivamente a questo fatto, Züleyha tenterà quindi il suicidio ma verrà salvata da un medico convocato da Hünkar (Vahide Perçin) e rinchiusa, suo malgrado, in un ospedale psichiatrico. Riguardo alla lettera, possiamo anticiparvi che, almeno per ora, l’epistola non finirà nelle mani di Yilmaz…

Terra Amara, spoiler: ecco che fine fa la lettera…

Per quale ragione? La lettera verrà effettivamente recapita nella tenuta di Yilmaz e del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), ma ad intercettarla per prima sarà la figlia della domestica Nazire (Teksin Pircanli), che la conserverà nella borsa che usa per andare a scuola e si dimenticherà di averla presa, motivo per cui non la consegnerà agli adulti. Insomma, la verità sembrerà ancora lontana ed il gesto estremo di Züleyha risulterà del tutto vano… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.