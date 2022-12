Terra Amara: Müjgan ha dei dubbi su Yilmaz (e ha ragione ad averli) | Anticipazioni

Nelle prossime settimane di programmazione di Terra Amara tutti i riflettori saranno puntati sulla tragedia che capiterà a Gülten Taşkın (Selin Genç); la donna verrà infatti violentata da Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), il nipote di Hünkar (Vahide Perçin) e cugino di Demir Yaman (Murat Ünalmış), e la storyline che si verrà a creare coinvolgerà diversi personaggi, in primis Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e la fidanzata Müjgan (Melike İpek Yalova).

Terra Amara, news: Yilmaz operato d’urgenza da Sabahattin

Già sapete che Yilmaz si troverà a soccorrere Gülten subito dopo l’abuso subito. Dopo essere stato ferito ad una spalla con un colpo di pistola, Akkaya riuscirà ad uccidere Ercüment, colpendolo più volte in testa con una pietra, prima che faccia del male alla donna. La scena verrà vista da Hünkar (Vahide Perçin), che allerterà subito Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık).

Da un lato i due ex amanti si impegneranno al fine di nascondere a tutti quanti che fine ha fatto il terribile Ercüment (ciò per evitare che Gülten debba rivelare alle autorità di essere stata disonorata contro la sua stessa volontà); da un lato Yilmaz avrà necessariamente bisogno di cure, motivo per cui si rivelerà indispensabile l’intervento in incognito del dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın). Da qui cominceranno però alcuni problemi “logistici” con Müjgan…

Terra Amara, spoiler: i dubbi di Müjgan su Yilmaz

Visto che non vorrà fare stare in pensiero la dottoressa, Fekeli penserà di non dire a Müjgan che cosa è realmente successo a Yilmaz, contando sul fatto che Sabahattin lo ospiterà a casa sua per tutti e quindici i giorni della convalescenza. Per mandare avanti la menzogna, Ali Rahmet comunicherà quindi a Müjgan che il fidanzato è dovuto partire all’improvviso ad un convegno in Germania, senza nemmeno poterla salutare, e le dirà che farà ritorno in Turchia non prima di due settimane.

Seppur stranita, Müjgan crederà alle parole di Fekeli ma ovviamente si farà diverse domande nel momento in cui Yilmaz non si metterà in contatto con lei nemmeno per farle una breve telefonata. Insomma, la bugia del “padrino” sembrerà avere le gambe corte, tant’è che la donna si domanderà persino se Yilmaz abbia ancora intenzione di sposarla.

Terra Amara, trame: Yilmaz cerca di farsi perdonare da Müjgan

Occhio quindi ai successivi sviluppi: quando ormai saranno passati quindici giorni, Yilmaz sarà cosciente del fatto che Müjgan è sicuramente arrabbiata e delusa da lui e spiegherà a Sabahattin che non le ha mai telefonato perché, grazie al centralino, avrebbe capito subito che non si trovava all’estero ma in territorio turco.

Proprio per tale ragione, Yilmaz rischierà di essere scoperto perché la fidanzata si recherà all’improvviso a casa del dottor Arcan. A quel punto il nostro protagonista escogiterà un modo per farsi perdonare: mandarle con un pacco un abito da sposa, direttamente da Parigi, prima di palesarsi di fronte a lei. Uno stratagemma che sembrerà funzionare, visto che Müjgan sarà al settimo cielo e non darà più di tanto peso all’improvvisa e duratura sparizione del promesso sposo.

Ma la menzogna di Fekeli reggerà davvero oppure la dottoressa, a lungo andare, scoprirà che le è stato nascosto cosa è realmente successo a Yilmaz?