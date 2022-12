Terra Amara: Seher a letto con Demir… ma è davvero come sembra? | Anticipazioni

Le prossime puntate italiane di Terra Amara avranno una costante: nessuno potrà fidarsi dell’astuta domestica Seher (Ebru Ünlü); anche Demir Yaman (Murat Ünalmış) cadrà infatti nella rete della donna e la situazione diventerà a dir poco incandescente. Vediamo insieme perché…

Terra Amara, news: Seher e la relazione extraconiugale con Gaffur!

Come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri post precedenti, la storyline inizierà a complicarsi nel momento in cui Saniye (Selin Yeninci) scoprirà che il marito Gaffur Taşkın (Bülent Polat) l’ha tradito con Seher. Dopo aver picchiato la donna, la governante se la prenderà anche con il marito, impedendogli per diverse notti di dormire al suo fianco (cosa che tra l’altro porterà ad altri tradimenti da parte del capomastro).

Da un lato Saniye cercherà di tenere nascosto sia a Demir e sia Hünkar (Vahide Perçin) la tresca tra Gaffur e Seher; dall’altro la faccenda diventerà sempre più insopportabile e, ad un certo punto, la consorte tradita finirà per rendersi protagonista di una rissa con la rivale, che indisporrà parecchio la signora Yaman. Non a caso, quest’ultima deciderà di mettere un po’ di distanza tra le due litiganti, in attesa di appurare se Gaffur sia davvero un marito fedifrago, e spedirà Seher in una mansione dove Demir passerà la notte insieme al cugino Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy).

Terra Amara, spoiler: Seher a letto con Demir; ma è davvero come sembra?

Attenzione dunque a quello che succederà: possiamo anticiparvi che, subito dopo la cena, Demir verrà colto da un sonno improvviso, tant’è che si troverà costretto a rinunciare ad accompagnare Ercüment in un night club. Seher si troverà quindi in casa da sola con il Yaman, che deciderà di accompagnare nella stanza al fine di farlo riposare in un letto.

Fatto sta che, il mattino successivo, Demir si troverà completamente senza vestiti nel letto con al suo fianco Seher, la quale sosterrà di aver fatto l’amore con lui: di ciò l’uomo non avrà però alcun ricordo e dunque l’inserviente sarà cacciata in malo modo dalla camera. Con le lacrime agli occhi e in preda ad un pianto isterico, Seher si farà riportare nella tenuta dei Yaman, innescando la preoccupazione di tutti gli abitanti…

Terra Amara, trame: Seher è incinta!

Ad indagare maggiormente sulla questione penserà Hünkar non appena scoprirà da Ercüment che Seher sostiene di aver passato la notte con Demir. Visto che il figlio negherà completamente questa versione dei fatti, la signora Yaman andrà dalla sottoposta in cerca di risposte ma si scontrerà con un’altra amara verità: Seher non esiterà infatti ad accusare Demir di averla violentata.

Insomma, menzogne su menzogne che costringeranno Hünkar a prendersi del tempo per ragionare meglio sul da farsi e a mentire per l’ennesima volta alla nuora Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), alla quale le dirà che la domestica è rientrata sconvolta poiché Demir le ha dato uno schiaffo per avere guidato la sua macchina senza autorizzazione.

Col trascorrere delle ore, Demir inizierà ad avere dei flashback sulla nottata e ricorderà di avere dormito con Seher credendo però che fosse la consorte; inoltre si capirà perché l’inserviente starà agendo in quel modo: essendo incinta, vorrà spacciare suo figlio come un nuovo erede di Yaman. Tutto lascerà quindi pensare che il bimbo che aspetta sia di Gaffur, ma sarà davvero così? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.