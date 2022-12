Terra Amara: Seher “scarica” Gaffur, ecco perché | Anticipazioni

Anche se la moglie Saniye (Selin Yeninci) sarà addolorata per la tresca clandestina, Gaffur Taşkın (Bülent Polat) farà davvero fatica a stare lontano dalla domestica Seher (Ebru Ünlü) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Tuttavia, ad un certo punto, sarà proprio la terza incomoda a cercare di mettere un freno all’atteggiamento “focoso” del capomastro…

Terra Amara, news: Seher e i continui scontri con Saniye

Già sapete che Saniye darà il via ad una vera e propria guerra nei riguardi di Seher appena capirà che il marito è andato diverse volte a letto con lei. Da un lato Gaffur negherà ripetutamente, in maniera poco convincente, di essersi macchiato del reato di adulterio; dall’altro Saniye non si berrà nemmeno una delle menzogne del consorte e, dato il nervosismo, finirà addirittura per aggredire fisicamente la rivale di fronte ad Hünkar (Vahide Perçin), la quale la inviterà a stare calma.

Ciò creerà quindi i presupposto per dare il via ad un altro piano organizzato da Seher, che sarà rimasta incinta – apparentemente di Gaffur – e vorrà ottenere un po’ di denaro “extra” per crescere il bambino. Non a caso, l’abile inserviente coinvolgerà Demir Yaman (Murat Ünalmış) nella questione…

Terra Amara, trame: Seher fa credere a Demir di essere andata a letto con lui

Eh sì: approfittando di un sospetto colpo di sonno di Demir, che avverrà in una trasferta lontana dalla tenuta dei Yaman e soprattutto da Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), Seher penserà bene di portare l’uomo in camera da letto e, senza pensarci due volte, gli toglierà tutti i vestiti prima di mettersi dormire al suo fianco.

Il mattino successivo, Demir andrà su tutte le furie quando si ritroverà vicino a Seher e non crederà minimamente all’idea che possa aver fatto l’amore con lei (anche se non avrà alcun ricordo di quanto successo la sera prima). Tale “amnesia” darà modo a Seher di portare avanti il suo folle proposito, visto che insinuerà all’incredula Hünkar che il figlio si è approfittato di lei.

Terra Amara, spoiler: Seher “scarica” Gaffur

Tutto ciò a quali risvolti porterà? Mentre starà pensando a come procedere con Demir e con l’inganno che intende portare avanti per assicurare un bel futuro al bimbo che ha in grembo, Seher si troverà a dover gestire l’animo impetuoso di Gaffur, che continuerà a provarci con lei nonostante l’apparente rappacificazione appena raggiunta con Saniye. Proprio per questo, dato che in fondo non avrà più bisogno del capomastro, Seher si scontrerà in maniera piuttosto accesa con Gaffur e lo inviterà a starle lontano perché non intende più stare con lui.

Sono parole che feriranno nel profondo Gaffur, soprattutto perché non capirà per quale ragione Seher abbia cambiato idea nei suoi confronti così velocemente. E la situazione sarà sempre più ingarbugliata e imprevedibile… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.