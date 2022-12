Terra Amara: Züleyha ascolta qualcosa che non doveva sentire, ecco cosa | Anticipazioni

La romantica serata vissuta da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Hünkar Yaman (Vahide Perçin) non passerà inosservata. Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) inizierà infatti a porsi delle domande sullo strano rapporto tra il padrino di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e la suocera e penserà di utilizzarlo a proprio vantaggio. Vediamo insieme in che modo…

Terra Amara, news: Fekeli e Hünkar costretti a passare la notte insieme

Già sapete che tutto inizierà nel momento in cui, nel corso di un loro incontro, Fekeli e Hünkar verranno sorpresi da un improvviso e fortissimo temporale. A quel punto, dato che sarà totalmente rischioso mettersi in strada per tornare nelle loro rispettiva abitazioni, i due ex si troveranno costretti a cercare un rifugio, che Ali Rahmet identificherà senza alcun tipo di problema grazie alle sue numerose amicizie nei territori di Cukurova.

In tal modo, la Yaman e la Fekeli trascorreranno tantissimo tempo insieme e finiranno per addormentarsi l’uno nelle braccia dell’altro. Tuttavia, questo avvicinamento non resterà segreto a lungo, visto che qualcuno comincerà a porsi delle domande…

Terra Amara, trame: Demir chiede a Hünkar dove ha trascorso la notte

Il primo ad interrogarsi, come facilmente prevedibile, sarà Demir (Murat Ünalmış). Trascorsa una serata in albergo con la moglie e il piccolo Adnan proprio a causa del temporale, il Yaman Senior scoprirà dai domestici che anche la madre non è stata a casa. Una teoria che troverà forza quando effettivamente Hünkar tornerà nella loro residenza dopo di lui.

Da un lato Demir chiederà immediatamente alla madre dov’è stata ma non avrà da lei alcun tipo di risposta, dall’altro sarà abbastanza chiaro ai telespettatori che la nottata trascorsa al fianco di Ali Rahmet ha lasciato un segno in Hünkar, dato che non farà altro che pensare all’uomo e al destino felice che avrebbe potuto avere con lui se solo il padre e mamma Azize (Serpil Tamur) non si fossero opposti alla loro relazione. In ogni caso, ad avvicinarsi maggiormente alla verità sarà Züleyha…

Terra Amara, spoiler: Züleyha ascolta una telefonata tra Hünkar e Fekeli

Eh sì: Züleyha solleverà la cornetta del telefono proprio mentre Hünkar starà conversando amabilmente con Fekeli, intuendo che tra loro non c’è solo un semplice rapporto cordiale tra due compaesani. Comunque sia, questa sarà l’unica informazione che la Altun riuscirà a carpire, dato che la Yaman si renderà presto conto di essere ascoltata e inizierà a rivolgersi a Ali Rahmet dandogli persino del lei.

Ovviamente, visto che sarà stanca di dover trascorrere un tempo limitato con Adnan a causa dell’ennesima punizione del marito, Züleyha penserà di utilizzare ciò che ha scoperto sulla suocera per tentare di tenerla sotto scacco, ma nel giro di poco tempo la situazione non farà che complicarsi. Durante una delle sue crisi, dovute alla demenza senile di cui soffre, Azize parlerà infatti di fronte a Demir del periodo in cui ha proibito a Hünkar di vivere il suo amore con Fekeli in favore del “più giusto” Adnan Yaman Senior.

E ciò inevitabilmente farà sorgere un campanellino d'allarme in Demir, pronto a chiedere per l'ennesima volta a Hünkar cosa c'è stato davvero tra lei e Ali Rahmet. Anche stavolta la donna ometterà però tutto quanto…