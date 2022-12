Terra Amara: Yilmaz ha ricevuto la lettera di Zuleyha? Lei cerca di… | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) sarà ossessionata da un unico pensiero: fuggire ad ogni costo dalla gabbia matrimoniale in cui l’ha costretta Demir Yaman (Murat Ünalmış) e svelare finalmente a Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) che è lui il padre del piccolo Adnan. Tuttavia, i propositi della nostra protagonista andranno a scontrarsi con la dura realtà della sua vita quotidiana…

Terra Amara, trame: Züleyha scrive una lettera a Yilmaz e tenta di togliersi la vita

La situazione comincerà a delinearsi nel momento in cui Demir proibirà per l’ennesima volta a Züleyha di vedere Adnan e lo porterà via dalla tenuta. A quel punto, dato che non riuscirà a convincere il marito a ritornare sui suoi passi, la Altun capirà che è arrivato per lei il momento di “uscire di scena”, al fine di non soffrire più, e tenterà di togliersi la vita tagliandosi le vene dei polsi.

Prima del gesto estremo, che non andrà a buon fine perché la suocera Hünkar (Vahide Perçin) le salverà la vita con l’aiuto di un medico, Züleyha scriverà una lettera a Yilmaz nella quale gli chiederà di prendersi cura di Adnan quando non ci sarà più perché è lui il vero padre del neonato. Tuttavia, l’epistola non arriverà in fretta a destinazione…

Terra Amara, news: la lettera non arriva a destinazione, ecco perché

Eh sì: anche se Gülten Taşkın (Selin Genç) la spedirà esattamente come Züleyha le avrà chiesto di fare, la missiva non finirà (almeno per ora) nelle mani di Yilmaz perché verrà intercettata dalla figlia della domestica Nazire (Teksin Pircanli), che la metterà nella sua borsa di scuola e si dimenticherà di consegnarla agli adulti.

Al termine di diversi giorni duri, che passerà anche in manicomio per volere di Hünkar (salvo poi essere “tratta in salvo” da Demir), Züleyha non capirà dunque per quale ragione Yilmaz non abbia risposto alla sua richiesta d’aiuto e vorrà rischiare in prima persona quando Gülten le confermerà di aver spedito all’uomo la sua lettera. Per farlo, penserà di utilizzare una serata in cui sia Yilmaz e sia Demir riceveranno un premio in quanto imprenditori di Cukurova…

Terra Amara, spoiler: Züleyha cerca di parlare con Yilmaz

Dato che Demir persisterà con l’idea di tenere Adnan lontano da casa per farglielo vedere in sua presenza soltanto per pochi minuti al giorno, Züleyha avrà bisogno di risposte da Yilmaz e accetterà di accompagnare il marito alla sopracitata cena di gala poiché cosciente del fatto che potrà incontrare il grande amore della sua vita. Anche se resterà attonita appena vedrà Akkaya felice e sorridente al fianco della dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), Züleyha cercherà di agganciare Yilmaz seguendolo in bagno, ma l’uomo non vorrà ascoltarla e asserirà che deve smettere di gravitargli attorno soltanto perché non accetta, da egoista qual è, che lui si stia rifacendo una vita al fianco di Müjgan.

Un dialogo piuttosto teso che si concluderà con l’arrivo della Hekimoğlu, la quale impedirà di fatto a Züleyha di capire se Yilmaz abbia ricevuto o meno la sua lettera. E per la Altun ancora una volta il dolore lascerà spazio ad una vera e propria crisi di pianto… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.