Terra Amara: Züleyha e Gülten fanno la pace | Anticipazioni

Nuova pace in arrivo tra Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e la domestica Gülten Taşkın (Selin Genç) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Le due donne entreranno infatti nuovamente in contrasto a causa di Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), ma sapranno “perdonarsi a vicenda” e torneranno ad essere unite…

Terra Amara, trame: ecco perché Züleyha si sentirà tradita da Gülten

Già sapete che Züleyha tenterà di togliersi la vita quando il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) porterà via dalla tenuta il piccolo Adnan. A quel punto, visto che non avrà più nemmeno una ragione per sorridere, la Altun penserà di farla finita ma, prima di dare il via al suo terribile piano, scriverà una lettera a Yilmaz nella quale gli svelerà che è lui e non Demir il padre del bambino: una missiva che la nostra protagonista consegnerà a Gülten affinché la faccia recapitare ad Akkaya.

Tuttavia, la lettera non arriverà mai a destinazione, poiché verrà intercettata dalla giovane figlia di Nazire (Teksin Pircanli), la domestica di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). La bimba la metterà infatti nella sua borsa di scuola e si dimenticherà completamente della sua esistenza.

Appena si sarà ripresa dal tentato suicidio e da un ricovero in manicomio voluto da Hünkar (Vahide Perçin), la Altun – data la mancata risposta del suo ex – avrà quindi il sentore che Gülten non abbia mai consegnato l’epistola a Yilmaz e interromperà ogni rapporto con l’inserviente…

Terra Amara, news: Züleyha capisce di essersi sbagliata sul conto di Gülten…

Tuttavia, entro poche settimane, Züleyha dovrà ricredersi su Gülten. Come abbiamo già avuto modo di segnalarvi, ciò avverrà nel momento in cui Hünkar, con un ritardo di oltre tre anni, riceverà una lettera che le aveva scritto un’amica defunta.

Quando la suocera dirà che a Cukurova sono già accaduti dei forti ritardi nella consegna della posta, la Altun capirà che stavolta Gülten non ha davvero fatto nulla né contro lei, né contro Yilmaz e le chiederà scusa al fine di recuperare il loro rapporto. La domestica non se la sentirà però di avere un confronto con Züleyha e lì per lì rimanderà la conversazione…

Terra Amara, spoiler: Züleyha e Gülten si riappacificano

Comunque, il giorno successivo, Gülten sarà molto più comprensiva di fronte alle scuse di Züleyha e, vista anche la simpatia che starà cominciando a provare per Çetin Ciğerci (Aras Şenol), le confesserà di non essere più innamorata di Yilmaz ribadendo che deve fidarsi di lei perché ha davvero spedito la lettera all’uomo come le aveva chiesto di fare. Insomma, le due confidenti riusciranno a fare pace, con la Altun mortificata (che si scuserà ancora asserendo che da quando ha messo piede a Cukurova tutti hanno cercato di manipolarla, ragione per la quale fa fatica a fidarsi degli altri).

A quali risvolti porterà la rinnovata amicizia tra Züleyha e Gülten? Per adesso, possiamo anticiparvi che questa riappacificazione farà purtroppo da apripista ad un evento drammatico che sconvolgerà per sempre Gülten… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.