Terra Amara: Züleyha di nuovo ai ferri corti con Gülten! Ecco perché | Anticipazioni

Nuovi contrasti in arrivo tra Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e la domestica Gülten Taşkın (Selin Genç). Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la nostra protagonista avrà infatti altri dubbi sul conto dell’inserviente a causa di una lettera, scritta di suo pugno, che non arriverà mai nelle mani del suo amato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş). Facciamo quindi il punto di tutta la situazione che si verrà a creare…

Terra Amara, news: ecco perché Züleyha tornerà a fidarsi di Gülten

Se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che Züleyha tornerà ad avere fiducia in Gülten quando quest’ultima la aiuterà a rintracciare il posto dove il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) ha nascosto il piccolo Adnan. Come anticipato, l’uomo “rapirà” il piccolo quando la Altun andrà da Yilmaz in cerca di aiuto, dopo aver scoperto che è stato lui a far sabotare la macchina con la quale lei e Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) hanno avuto un incidente.

Tuttavia, nonostante il bellissimo gesto (che tra l’altro le costerà il lavoro), Gülten non sarà per niente utile a Züleyha, dato che Demir intercetterà i suoi propositi e farà sì che la consorte non veda Adnan. Ciò farà nascere una serie di complicate situazioni…

Terra Amara, news: Züleyha scrive una lettera per Yilmaz e…

Eh sì: dato che non potrà vivere senza Adnan al suo fianco, Züleyha prenderà la sofferta decisione di farla finita con la sua vita ma, prima di tagliarsi le vene, scriverà una lettera a Yilmaz nel quale gli svelerà che è lui il padre del piccolino. La missiva verrà quindi consegnata a Gülten, che si recherà alla posta per farla recapitare ad Akkaya. Tuttavia, la stessa non finirà in tempi celeri nelle mani dell’uomo perché verrà intercettata dalla figlia di Nazire (Teksin Pircanli), che la metterà nella borsa di scuola dimenticandosi della sua esistenza.

Appena si riprenderà dal tentato suicidio, con tanto di ricovero in un ospedale psichiatrico voluto da Hünkar (Vahide Perçin) ma fortunatamente osteggiato da Demir, Züleyha tenterà ad ogni costo di capire per quale ragione Yilmaz non si sia fatto vivo pur avendo scoperto che è il papà di Adnan, ragione per cui avrà il sentore che Gülten non gli abbia consegnato l’epistola, come già aveva fatto in passato…

Terra Amara, news: si riaccende lo scontro tra Züleyha e Gülten…

In preda all’angoscia più totale, Züleyha penserà bene di affrontare Gülten e la accuserà di non aver fatto recapitare la lettera a Yilmaz, insinuando che sia ancora innamorata di lui. La domestica tenterà ovviamente di difendersi, ma la Altun non vorrà sentire ragioni e le comunicherà che da ora non avrà mai più il suo appoggio.

Tale discussione spingerà Gülten a volersi recare da Yilmaz per parlargli della missiva, ma Saniye (Selin Yeninci) le impedirà di andare fino in fondo col suo proposito, una volta che le rivelerà ciò che ha fatto, ricordando che Demir non esiterebbe ad ucciderla qualora dovesse scoprire che ha fatto ancora da tramite tra Züleyha e il suo ex fidanzato.

La situazione si farà quindi sempre più tesa e l’ennesimo colpo di scena non tarderà ad arrivare… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.