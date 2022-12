Terra Amara: Hünkar e Fekeli si amano ancora, ma saranno felici? | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Hünkar Yaman (Vahide Perçin) potranno davvero vivere felici e spensierati il loro amore? I due proveranno certamente a stare insieme, ma gli ostacoli da superare saranno tanti. A partire dall’eterno contrasto tra Demir (Murat Ünalmış), il figlio della donna, e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), il “figlioccio” dell’imprenditore…

Terra Amara, news: Fekeli e Hünkar passano la notte “insieme”

Come abbiamo avuto modo di segnalarvi in precedenza, il primo avvicinamento concreto tra i due personaggi avverrà per merito di un temporale, che impedirà loro di rincasare al termine di un incontro “clandestino” per chiarire per l’ennesima volta le divergenze sorte tra Demir e Yilmaz. A quel punto, Fekeli troverà riparo in una casa e porterà con sé Hünkar, che si fiderà di lui e finirà per addormentarsi tra le sue braccia.

Già dal mattino successivo, la Yaman sembrerà però pentirsi di ciò che ha fatto e le sue remore aumenteranno nel momento in cui, a causa della demenza senile di cui soffre, la madre Azize (Serpil Tamur) farà cenno di fronte a Demir dell’amore tormentato che le ha proibito di vivere al fianco di Fekeli. Date le successive domande che le porrà, Hünkar si troverà quindi costretta a continuare a mentire a Demir, al quale dirà che tra lei e Fekeli non c’è mai stato nulla…

Terra Amara, news: Züleyha origlia una conversazione telefonica tra Hünkar e Fekeli

Una situazione, decisamente scomoda, che si complicherà ulteriormente quando Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) origlierà per caso una conversazione telefonica tra la suocera e Fekeli. Fortunatamente, Hünkar si renderà presto conto del fatto che qualcuno sta ascoltando ciò che sta dicendo ad Ali Rahmet e devierà immediatamente il discorso, comportandosi con lui in maniera distaccata.

Tuttavia, il rischio corso farà capire a Hünkar che non può continuare a mantenere il piede in due scarpe, tant’è che penserà di comunicare a Fekeli che forse è meglio smetterla con gli incontri perché, in fondo, il loro amore non potrà mai avere un’altra possibilità, soprattutto per via della forte inimicizia tra Yilmaz e Demir.

Terra Amara, news: Fekeli spinge Hünkar a credere nel loro amore

Appena Hunkar gli parlerà dei suoi dubbi, Fekeli però la spronerà a non seguire soltanto la via della ragione ma il suo cuore, precisando di essersi profondamente pentito per non aver lottato, circa quarant’anni prima, al fine di ottenere il suo amore ed evitare che sposasse Adnan Yaman Senior. Un discorso che colpirà Hünkar, la qualche confesserà a Fekeli che lo ama ancora e non ha mai smesso di farlo.

Insomma, per la coppia senior della telenovela sembrerà aprirsi lo spiraglio della felicità, ma gli ostacoli da superare saranno davvero tanti. Soprattutto perché un conoscente davvero scomodo si troverà ad assistere ad un loro fugace incontro. Di chi si tratterà? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram