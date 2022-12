Un Altro Domani: Carmen divisa tra Kiros e Victor | Anticipazioni

Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Un Altro Domani, Carmen Villanueva (Amparo Pinero) dovrà affrontare diversi problemi, sia a causa del suo amato Kiros Nsue (Ivan Mendez) e sia per la latitanza dell’ex fidanzato Victor Velez de Guevara (Jon Lopez). Proprio per questo, la ragazza si troverà costretta ad agire su più fronti…

Un Altro Domani, news: il matrimonio tra Kiros ed Enoa

Le puntate italiane in onda su Canale 5 tra qualche mese verranno contraddistinte dall’improvvisa decisione di Kiros di sposare la domestica Enoa (Edith Martinez Val): si tratta di una scelta che lui farà nel momento in cui la donna gli comunicherà di essere rimasta incinta di un uomo bianco, di cui non gli rivelerà il nome, e temerà che i suoi genitori e la sua tribù possano ripudiarla per tale ragione.

Tuttavia, appena verrà messa al corrente del matrimonio, Carmen si sentirà presa in giro da Kiros, con il quale stava progettando la fuga dalla Guinea, e la sua idea non cambierà nemmeno quando l’africano le confesserà di voler diventare il marito di Enoa per proteggerla. A quel punto, la Villanueva capirà che per lei e Kiros non può esistere un futuro insieme, tant’è che rifiuterà la proposta di continuare a stare con lui nonostante il legame che si verrà a creare con la domestica…

Un Altro Domani, trame: la latitanza di Victor

Contemporaneamente a tale vicenda, Carmen resterà scossa dalla latitanza di Victor, che sfuggirà all’arresto quando il padre Ventura (Iago Garcia) riuscirà ad incastrarlo per un crimine che lui stesso sta commettendo, ossia la consegna delle armi agli africani della Guinea.

Incredula di fronte all’idea che il suo ex stesse cercando di tradire la loro stessa nazione, Carmen crederà subito all’ipotetica innocenza di Victor; non a caso, vorrà fare il possibile per rintracciarlo prima che sia troppo tardi e, così facendo, non farà altro che accendere i sospetti di Ventura, il quale arriverà a minacciare Francisco (Sebastian Haro) perché crederà erroneamente che la ragazza stia nascondendo il figlio alle Autorità…

Un Altro Domani, spoiler: Ventura fa perquisire la casa di Francisco

Occhio ai successivi risvolti della trama: come prima cosa, su richiesta esplicita di Francisco, Carmen negherà di aver trovato un rifugio a Victor e, per tutta risposta, avrà come il sentore che in realtà sia proprio Ventura a tenerlo nascosto, ragione per cui riterrà che abbia finto di sospettare di loro soltanto per creare un diversivo e continuare ad agire indisturbato di fronte agli inquirenti.

Ma questo dubbio corrisponderà alla verità oppure l’idea della Villanueva sarà completamente campata in aria? Quel che è certo è che Ventura continuerà con le sue minacce e si presenterà a casa di Francisco con alcuni uomini, dando loro l’ordine di perquisire l’abitazione per ottenere indizi utili a rintracciare Victor…