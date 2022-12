Un Altro Domani: Victor fugge dopo essere stato arrestato! E ora? | Anticipazioni

Non sarà soltanto il presunto suicidio di Alicia Utanares (Elena Gallardo) a movimentare le prossime puntate italiane di Un Altro Domani. I riflettori saranno infatti puntati pure su Victor Velez De Guevara (Jon Lopez), che verrà arrestato dopo essere stato incastrato dal padre Ventura (Iago Garcia). Un imprevisto, per niente calcolato, che porterà il giovane a darsi alla fuga…

Un Altro Domani, news: ecco perché Victor verrà arrestato

Già sapete che la storyline prenderà ufficialmente il via quando Victor deciderà di giocare a carte scoperte con Ventura, comunicandogli di aver scoperto che sta armando i natii della Guinea per innescare, al tempo opportuno, una ribellione tesa liberare la nazione dal dominio della Spagna. Dato che ignorerà completamente che Patricia (Silvia Acosta) è stata coinvolta dal padre nella questione, il giovane Velez de Guevara comunicherà proprio alla Godoy tutto quello che ha scoperto, ma così facendo commetterà un grosso errore.

Ventura saprà infatti giocare d’anticipo e causerà l’arresto di Victor, a cui verrà imputato il reato di alto tradimento ai danni della patria spagnola. Insomma, il Velez de Guevara Senior per l’ennesima volta dimostrerà di non avere affatto amore paterno verso il suo stesso figlio e si salverà dai guai incastrandolo per il crimine che lui stesso starà cercando di commettere. La questione non sarà però affatto terminata qui…

Un Altro Domani, spoiler: Victor fugge dall’arresto

Eh sì: appena gli verranno messe le manette ai polsi, Victor approfitterà di un momento di distrazione generale dei due componenti della guardia civile per fuggire e far perdere le tracce di sé. Nel giro di poco tempo, per tutta Rio Muni si spargerà quindi la notizia del suo arresto e della sua successiva latitanza, tant’è che anche l’ormai ex fidanzata Carmen Villanueva (Amparo Pinero) ripenserà agli ultimi giorni del ragazzo nella colonia e comprenderà che voleva raccontarle qualcosa, anche se non trovava mai il modo più adatto.

Come facilmente prevedibile, della faccenda si interessa anche Francisco (Sebastian Haro), che rimprovererà aspramente Patricia appena comprenderà che quest’ultima si è lasciata trasportare più del dovuto dalle macchinazioni illegali di Ventura.

Un Altro Domani, trame: Ventura spiega ad Ines perché ha agito contro Victor

La difficile situazione legale in cui verserà Victor preoccuperà ovviamente anche la madre Ines Acevedo (Barbara Oteiza), la quale non perderà tempo per scagliarsi contro il marito e sottolineare che ha dimostrato nuovamente al loro unico figlio che non gli vuole affatto bene. In tal senso, Ventura cercherà di dare una giustificazione al suo comportamento specificando che ha fatto arrestare Victor soltanto per farlo spaventare un po’ e poi farlo uscire dal carcere in tempi brevi, affinché si convincesse a non denunciarlo alle autorità.

Un piano che Victor avrà però inconsapevolmente mandato in malora fuggendo a gambe levate e non dando più alcun segnale di sé. Insomma, la “punizione” sarà decisamente sfuggita di mano a Ventura…