Un Altro Domani: Carmen scopre perché Kiros vuole sposare Enoa | Anticipazioni

Quando scoprirà che l’amica Enoa (Edith Martinez) aspetta un figlio da un uomo bianco, Kiros Nsue (Ivan Mendez) non avrà alcun tipo di esitazione e deciderà di sposarla per evitare che venga ripudiata dalla sua famiglia e schernita da tutti gli abitanti di Rio Muni. La buona azione da parte del ragazzo, che vedremo nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, sarà però capace di compromettere, forse per sempre, il suo rapporto con Carmen Villanueva (Amparo Pinero)…

Un Altro Domani, news: Carmen delusa da Kiros

Già sapete che Carmen resterà sgomenta non appena Enoa comunicherà a Patricia Godoy (Silvia Acosta) e a Francisco (Sebastian Haro) che sta per diventare la moglie di Kiros. La Villanueva si sentirà infatti presa in giro dall’operaio africano, visto che stava progettando di fuggire con lui dalla Guinea, e la sua delusione aumenterà ancora di più nel momento in cui scoprirà che la giovane governante è incinta.

Incredula per non essersi resa conto di nulla nei tanti istanti che ha passato al fianco dell’uomo, Carmen cercherà così di evitare ogni tipo di chiarimento con Kiros, anche se il momento della verità arriverà proprio per volere di Nsue.

Un Altro Domani, spoiler: Kiros racconta a Carmen perché vuole sposare Enoa

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Kiros “obbligherà” Carmen ad ascoltarlo. In pochi minuti, il giovane spiegherà quindi alla Villanueva di non essere innamorato di Enoa ma di aver accettato di sposarla soltanto per salvare il suo onore poiché è rimasta incinta di un uomo (di cui non gli ha nemmeno rivelato il nome).

Anche se resterà particolarmente colpita dalle buone intenzioni di Kiros, Carmen non se la sentirà però di continuare a vederlo in gran segreto, come effettivamente il ragazzo le proporrà di fare, e considererà quindi chiusa la loro liaison amorosa. Per giustificare questa sua scelta, Carmen ricorderà infatti a Kiros tutte le controversie che hanno dovuto attraversare per stare insieme e, dati gli ultimi risvolti, riterrà che il destino non sia dalla loro parte, ragione per cui è meglio non forzarlo.

Un Altro Domani, trame: Carmen inizia a interessarsi alla difficile situazione di Victor

Insomma, Carmen rifiuterà di diventare l’amante di Kiros in seguito al suo matrimonio senza amore con Enoa. Non a caso, cercherà un diversivo per non pensare ai suoi problemi di cuore e concentrerà ogni sua attenzione sulla difficile situazione di Victor Velez de Guevara (Jon Lopez), fuggito all’arresto dopo essere stato incastrato dal padre Ventura (Iago Garcia).

Carmen crederà che Victoria sia innocente e cercherà in ogni modo di dimostrarlo; la faccenda sarà utile ai due ex fidanzati per chiarire le loro divergenze e ritornare insieme?